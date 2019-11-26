26.11.2019, 14:24

Почему Cybertruck так странно выглядит? Эта машина вообще кому-то нужна? О новом пикапе от Tesla


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Почему Cybertruck так странно выглядит? Эта машина вообще кому-то нужна? О новом пикапе от Tesla
Foto: Tesla

22 ноября глава Tesla Илон Маск показал новый футуристический пикап Cybertruck. Презентация получилось громкой, но, возможно, не в том смысле, в каком хотелось бы самому Маску. Мероприятие не обошлось без накладок, а критики и аналитики немедленно начали задавать вопросы, насколько успешным будет электромобиль с таким странным внешним видом.

”Медуза” собрала впечатления и новые сведения о Cybertruck — а также вопросы, которые пока остались без ответа.

Cybertruck впечатляет пассажиров не динамикой, а огромным салоном

После презентации пикапа, которая прошла в Лос-Анджелесе, обозреватель издания The Verge Шон ОʼКейн стал одним из первых, кто смог прокатиться на двухмоторном варианте Cybertruck. Он ускоряется с 0 до 60 миль в час за 4,5 секунды и стоит 49 900 долларов. Однако из-за размеров и веса стального пикапа поездка не дала ”того захватывающего чувства ускорения, которым славится Tesla”, сетует издание.

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В итоге самым сильным впечатлением от автомобиля The Verge называет его размеры — особенно объем его салона, рассчитанного на шесть человек. Он создает впечатление, будто Tesla придумала какой-то ”магический трюк” с пространством, пишет издание.

The Verge также отмечает, что роль отсутствующих зеркал заднего вида выполняет трансляция на основной 17-дюймовый монитор с установленной позади пикапа камеры. А еще ОʼКейн обратил внимание, что на ощупь массивная сталь кузова ”очень холодная”.

Маск объяснил, почему пикап такой угловатый

После презентации Cybertruck все принялись обсуждать не столько его технические характеристики, сколько необычные рубленые формы, будто заимствованные из видеоигр 1990-х годов.

Маск объяснил форму кузова пикапа только спустя три дня после презентации. ”Причина, по которой Cybertruck настолько прямоугольный, в том, что иначе вы не сможете штамповать сверхтвердую сталь 30х — она ломает штамповочный пресс. Даже ее сгибание требует глубокой проработки на внутренней стороне изгиба — именно так был изготовлен прототип”, — написал он в твиттере. Маск добавил, что сначала в компании хотели делать кузов из титана, но потом решили остановиться на особой марке стали, потому что она прочнее.

Почему на презентации разбилось бронированное стекло

Самым неожиданным моментом презентации — в том числе для самого главы Tesla — стало разбитое армированное стекло пикапа, в которое метнули металлический шар (так Маск хотел показать его ударопрочность). Позже в твиттере глава Tesla даже опубликовал видео, доказывающее, что на испытаниях все шло хорошо — стекло спружинило и спокойно выдержало удар.


Позднее глава Tesla заявил, что проблема была в том, что на презентации они сначала начали бить кувалдой по двери, чтобы доказать прочность стали. Это якобы повредило основание стекла. ”Сначала надо было стальным шаром в окно, потом в дверь кувалдой. Что ж, в следующий раз…”, — заключил он.

Облик Cybertruck смутил даже биржевых трейдеров: акции Tesla упали
После презентации Cybertruck акции Tesla упали более чем на 6%. По мнению биржевых аналитиков, облик пикапа вызывает сомнения в том, что Cybertruck всерьез поборется за огромный рынок таких автомобилей. ”Инвесторы будут задаваться вопросом, станет ли он массовым пикапом — вслед за „Фордом” и „Дженерал Моторс” с их более чем 3 миллионами проданных пикапов в США ежегодно — или станет нишевой моделью, которая будет иметь более ограниченный спрос и масштаб производства”, — написал биржевой аналитик Дэниел Айвс в своем отчете по акциям Tesla.

”Внешний вид имеет значение. Мы считаем, что Cybertruck, вероятно, займет свою нишу — с объемом продаж, возможно, в 50 тысяч единиц в год или меньше. Главный вопрос заключается в том, можно ли со временем изменить дизайн Cybertruck таким образом, чтобы сделать его более популярным”, — цитирует Marketwatch аналитика инвестфонда Bernstein Тони Сакконаги.

Однако Tesla получила на Cybertruck уже 200 тысяч предзаказов

О быстром росте числа предзаказанных моделей отчитался сам Маск.

Впрочем, предзаказ обходится клиентам в 100 долларов, а по меркам Tesla это немного, отмечает CNBC: депозит за Model Y составлял 2500 долларов, а за Model 3 — 1000 долларов. И даже эти 100 долларов при желании можно вернуть.

Но к пикапу все равно много вопросов.

Например, почему у представленного на презентации Cybertruck не было поворотников и дворников, без которых автомобиль нельзя сертифицировать, отмечает Techcrunch. Нет у него и дополнительных габаритных огней — а судя по размеру пикапа, американские законы потребуют от Tesla их установить, пишет то же издание. Кроме того, компания пока не сообщила, где собирается производить эту машину — и это при том, что у Tesla богатая история срыва намеченных дедлайнов при производстве, отмечает CNBC.

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