Почему Cybertruck так странно выглядит? Эта машина вообще кому-то нужна? О новом пикапе от Tesla

The Verge также отмечает, что роль отсутствующих зеркал заднего вида выполняет трансляция на основной 17-дюймовый монитор с установленной позади пикапа камеры. А еще ОʼКейн обратил внимание, что на ощупь массивная сталь кузова ”очень холодная”.

После презентации Cybertruck все принялись обсуждать не столько его технические характеристики, сколько необычные рубленые формы, будто заимствованные из видеоигр 1990-х годов.

Маск объяснил форму кузова пикапа только спустя три дня после презентации. ”Причина, по которой Cybertruck настолько прямоугольный, в том, что иначе вы не сможете штамповать сверхтвердую сталь 30х — она ломает штамповочный пресс. Даже ее сгибание требует глубокой проработки на внутренней стороне изгиба — именно так был изготовлен прототип”, — написал он в твиттере. Маск добавил, что сначала в компании хотели делать кузов из титана, но потом решили остановиться на особой марке стали, потому что она прочнее.

Самым неожиданным моментом презентации — в том числе для самого главы Tesla — стало разбитое армированное стекло пикапа, в которое метнули металлический шар (так Маск хотел показать его ударопрочность). Позже в твиттере глава Tesla даже опубликовал видео, доказывающее, что на испытаниях все шло хорошо — стекло спружинило и спокойно выдержало удар.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz