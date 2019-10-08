PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года. Sony впервые рассказала, каким будет новый контроллер

Sony пока не показала, как будет выглядеть PlayStation 5 и новый контроллер к ней, но некоторые подробности о новой консоли генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал изданию Wired.

Данные в новой PlayStation будут записываться на SSD-диск, а не на классический HDD. Это не только позволит быстрее записывать и считывать данные (а значит, быстрее устанавливать и запускать игры), но и уменьшить объем, который занимают игры — ведь теперь не придется дублировать отдельные файлы для ускорения загрузки. Райан отметил, что, например, в игре Marvelʼs Spider-Man некоторые фрагменты данных дублировались на диске до 400 раз — теперь от этого можно будет избавиться.

PlayStation 5 также позволит гибко настраивать процесс установки игр: например, можно будет скачать и установить только мультиплеерную версию, не занимая место однопользовательской кампанией.

В новой консоли останется привод оптических дисков, а сами игры будут продаваться на дисках объемом 100 гигабайт. PlayStation также будет проигрывать 4K Blu-ray-диски.