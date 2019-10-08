PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года. Sony впервые рассказала, каким будет новый контроллер
Компания Sony объявила дату выхода консоли следующего поколения, PlayStation 5. Продавать ее начнут к рождественскому сезону 2020 года, пишет "Медуза".
Компания Sony объявила дату выхода консоли следующего поколения, PlayStation 5. Продавать ее начнут к рождественскому сезону 2020 года, пишет "Медуза".
Sony пока не показала, как будет выглядеть PlayStation 5 и новый контроллер к ней, но некоторые подробности о новой консоли генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал изданию Wired.
Данные в новой PlayStation будут записываться на SSD-диск, а не на классический HDD. Это не только позволит быстрее записывать и считывать данные (а значит, быстрее устанавливать и запускать игры), но и уменьшить объем, который занимают игры — ведь теперь не придется дублировать отдельные файлы для ускорения загрузки. Райан отметил, что, например, в игре Marvelʼs Spider-Man некоторые фрагменты данных дублировались на диске до 400 раз — теперь от этого можно будет избавиться.
PlayStation 5 также позволит гибко настраивать процесс установки игр: например, можно будет скачать и установить только мультиплеерную версию, не занимая место однопользовательской кампанией.
В новой консоли останется привод оптических дисков, а сами игры будут продаваться на дисках объемом 100 гигабайт. PlayStation также будет проигрывать 4K Blu-ray-диски.
Sony особенное внимание уделяет новому контроллеру, который будет продаваться вместе с PlayStation 5. У него пока нет названия, но Wired предполагает, что его назовут Dualshock 5. Внешне он практически не будет отличаться от Dualshock 4, но разработчики обещают новую систему вибрации — например, столкновение со стеной на автомобиле и игра в футбол будут разительно отличаться по ощущениям. Вибрация также позволит почувствовать разницу между песком и грязью, льдом и обычной землей. А в игре Gran Turismo Sport, заехав на границу трассы с грязью, можно будет одновременно ощутить обе поверхности.
В контроллеры также добавят ”адаптивное нажатие” курков R2 и L2 (это большие кнопки, которые расположены под указательными пальцами игрока). Разработчики смогут настраивать сопротивление курков при нажатии, чтобы можно было почувствовать, например, натягивание тетивы лука.
На прототипе контроллера, который показали журналисту Wired Питеру Рубину, есть небольшое отверстие. Зачем оно, в Sony не раскрывают, но Рубин полагает, что это может быть микрофон для голосового помощника, который компания недавно запатентовала. Заряжаться Dualshock 5 будет с помощью порта USB-C. Аккумулятор в нем чуть больше, чем в контроллере от PlayStation 4, и весит он чуть тяжелее.
Интерфейс главного меню PlayStation 5 тоже изменится, рассказал системный архитектор Sony Марк Церни. Компания хочет, чтобы игроки даже не запуская игры знали, что в них происходит. Так, многопользовательские игры будут отображать в меню информацию о матчах, в которых можно принять участие прямо сейчас. А однопользовательские — показывать миссии, которые может выполнить игрок, и награды, которые он за это может получить.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
600 литров яда: россияне умирают от подсолнечного масла
Жена румынского футболиста, покорившая фанатов своими эмоциями