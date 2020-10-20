Перечень: эти телефоны Samsung получат еще три поколения обновлений Android

”Поскольку, как правило, люди покупают смартфоны на несколько лет, важно, чтобы программное обеспечение в них также оставалось свежим и качественным. Мы подтверждаем, что миллионы наших телефонов будут еще годы получать свежие версии Android. Разумеется, это не значит, что после трех новых версий телефоны Samsung обновления получать перестанут. Мы и в дальнейшем будем выпускать для них программные обновления и добавлять новейшие функции Samsung”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Три поколения обновлений Android получат следующие мобильные устройства Samsung:

- Серия Galaxy S: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite и будущие устройства Galaxy S

- Серия Galaxy Note: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite и будущие устройства Galaxy Note

- Складные устройства Galaxy: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold и будущие устройства Galaxy Z

- Серия Galaxy A: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G и отдельные будущие устройства серии A

- Планшеты: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite и будущие устройства Galaxy Tab S

Кроме того, Samsung постоянно сотрудничает с рядом партнеров, чтобы установленные в устройствах программы были как можно более новых версий. Также компания Samsung постоянно обновляет в своих телефонах и планшетах систему безопасности Knox, чтобы лучше защитить пользовательские данные.

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