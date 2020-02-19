19.02.2020, 21:21

Павел Дуров рекомендует удалить WhatsApp со смартфонов

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Павел Дуров рекомендует удалить WhatsApp со смартфонов
pixabay.com

По словам основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова, новые уязвимости WhatsApp делают открытыми персональные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

”Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона”, — заявил Дуров.

По его словам, что для того чтобы завладеть данными, злоумышленнику достаточно отправить видео на смартфон ”жертвы”.

Он также подчеркнул, что WhatsApp используется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят на своих устройствах, даже не передаваемые через мессенджер.

По мнению Дурова, причина в том, что компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства национальной безопасности США по сбору данных о населении.

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