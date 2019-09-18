Отправляющимся в школу детям чаще покупают китайские телефоны

По словам исполнительного директора онлайн-универмага 1a.ee Лаура Матиесена, в этом году телефоны китайского производства — особенно популярная покупка для школьников благодаря цене, прочности и функциональности. Согласно статистике продаж, самым популярным телефоном перед началом учебного года стал Xiaomi Redmi Note 7 (различные модели) — их покупали в 45% случаев.

”Конкретная модель стоит менее 200 евро и предлагает достаточную производительность, обладает удобным размером, качественным экраном и 48-мегапиксельной задней камерой, которая позволяет школьникам снимать качественные фотографии и видеоролики, — прокомментировал Матиесен. — Это идеальный телефон, который порадует и родителей, и самих детей”.

В 13% случаев к началу учебного года покупали телефоны Nokia, наиболее популярными из которых были модели Nokia 216, Nokia 8110 и Nokia 105.

”Это устройства низкого ценового класса, преимуществом которых является очень длительный срок службы аккумулятора. Поскольку такие модели стоят по нескольку десятков евро, можно предположить, что покупают их самым младшим школьникам — то есть, когда высок риск того, что телефон сломается или будет где-то оставлен”, — пояснил Матиесен.