Отправляющимся в школу детям чаще покупают китайские телефоны

Статистика продаж на начало учебного года одного из крупнейших в Эстонии онлайн-универмагов 1a.ee демонстрирует, что идущим в школу детям покупают, преимущественно, китайские телефоны Xiaomi, а на втором месте по популярности находится продукция Nokia. В карманах большинства школьников находятся телефоны средней стоимостью 200 евро.
По словам исполнительного директора онлайн-универмага 1a.ee Лаура Матиесена, в этом году телефоны китайского производства — особенно популярная покупка для школьников благодаря цене, прочности и функциональности. Согласно статистике продаж, самым популярным телефоном перед началом учебного года стал Xiaomi Redmi Note 7 (различные модели) — их покупали в 45% случаев.
”Конкретная модель стоит менее 200 евро и предлагает достаточную производительность, обладает удобным размером, качественным экраном и 48-мегапиксельной задней камерой, которая позволяет школьникам снимать качественные фотографии и видеоролики, — прокомментировал Матиесен. — Это идеальный телефон, который порадует и родителей, и самих детей”.
В 13% случаев к началу учебного года покупали телефоны Nokia, наиболее популярными из которых были модели Nokia 216, Nokia 8110 и Nokia 105.
”Это устройства низкого ценового класса, преимуществом которых является очень длительный срок службы аккумулятора. Поскольку такие модели стоят по нескольку десятков евро, можно предположить, что покупают их самым младшим школьникам — то есть, когда высок риск того, что телефон сломается или будет где-то оставлен”, — пояснил Матиесен.
Каждым десятым телефоном, купленным в рамках кампании ”Nutikalt kooli”, стал Samsung, а в 8% случаев приобретали устройства Huawei.
”В случае Samsung преимуществом является, несомненно, безопасность, поскольку данные защищены специальным решением Knox. Оно гарантирует, что личные фотографии, контакты, сообщения и прочая информация будут доступны только самому пользователю, — отметил Матиесен. — Телефоны Huawei отличаются высоким качеством съемки и более низкой, чем у конкурентов, ценой”.
Согласно статистике, покупая онлайн, люди предпочитают получать товары в почтовых автоматах Omniva. Их выбирали 29% покупателей телефонов. В 25% случаев люди сами приходили в офис, а в 22% случаев заказывали доставку курьером.
”Мы видим, что, делая покупки в интернете, люди хотят быстрее получать заказанные товары — в половине случаев заказывали доставку курьером или приходили за товаром самостоятельно, что, несомненно, один из самых быстрых способов получить покупку”, — добавил Матиесен.
”Чтобы добавить новую возможность быстрого получения заказов, универмаг 1a.ee открыл в магазине K-Rauta в Тонди отдельный прилавок, где желающие могут забрать свои покупки. Если такая услуга окажется популярной, мы взвесим возможность открытия в Таллинне дополнительных пунктов выдачи товара”, — отметил Матиесен.
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