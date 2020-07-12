Освоение Марса: зачем летят на Красную планету миссии США, Китая и ОАЭ

Примерно раз в полтора-два года планеты Солнечной системы выстраиваются таким образом, что путешествие с Земли на Марс сокращается с девяти до семи месяцев — это позволяет сэкономить не только время, но и ракетное топливо. Этим летом — как раз такое "окно".

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) традиционно пользуется этой возможностью — предыдущие американские миссии на Марс стартовали в шесть из последних восьми подобных "окон". Но на этот раз к Красной планете устремятся летательные аппараты еще двух стран: Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Если NASA уже неоднократно отправляло миссии на Марс, то Китай и ОАЭ — новички в освоении этой планеты, но, несмотря на отсутствие многолетнего опыта, их программы также довольно успешные. О задачах трех марсианских миссий, их отличиях и технических деталях — в материале DW.

Миссия NASA: Есть ли жизнь на Марсе?



Марсоход миссии "Марс-2020" американского аэрокосмического агенства получил имя "Perseverance" ("Настойчивость"). Оно было выбрано из 28 тысяч заявок, присланных американскими школьниками после того, как NASA в 2019 году объявило конкурс "Придумай имя роверу". Судьи-добровольцы отобрали пять вариантов для финала, и после этого за них можно было голосовать онлайн в течение пяти дней на сайте NASA. Победило название, которое предложил семиклассник Александр Мазер. Теперь он сможет вместе со своей семьей наблюдать за запуском космического аппарата с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Имена 155 полуфиналистов нанесут на кремниевую микросхему, которая отправится на Марс на борту ровера.

Запуск запланирован в период с 22 июля по 11 августа. В зависимости от даты отправки марсохода он должен прибыть на Красную планету с 31 января по 18 февраля. Местом посадки выбран кратер Джезеро к северу от марсианского экватора. Основная задача экспедиции — выяснить, есть ли жизнь на Марсе, и понять, может ли атмосфера на планете в будущем измениться так, что она станет пригодной для жизни людей.