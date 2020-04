Основатель Twitter пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси пожертвовал почти 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. "Я направляю 1 млрд долларов в акциях компании Square (около 28 процентов моего состояния) в фонд Start Small, чтобы финансировать глобальную помощь в борьбе с COVID-19", - написал Дорси в Twitter во вторник, 7 апреля.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz