Операторы мобильной связи назвали лучший телефон 2019 года

”GLOMO выражает признание невероятной инновации и мастерству, которые развивают нашу индустрию. Те, кто были выбраны нашими почтенными жюри, добились по-настоящему выдающихся достижений,” — сказал Джон Хоффман, глава Ассоциации GSM.

В случае с OnePlus 7T Pro панель жюри обратила внимание на инновативность телефона, назвав его ”непревзойденным с технологической точки зрения”. Отдельно заслужила похвалы сама компания: ”Вдобавок к законченности продукта и его доступной цене, стоит отметить удачную рыночную стратегию OnePlus,” — говорится в заключении жюри.

OnePlus представил телефоны OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T Pro McLaren Edition 26 сентября 2019 года. Телефоны оснащены 90-герцевым Fluid AMOLED экраном, быстрой памятью UFS 3.0, безрамочным экраном и выдвигающейся фронтальной камерой.

Кроме OnePlus призы получили, например, Ericsson за наиболее выдающийся прорыв в мобильных технологиях, а также Qualcomm за 5G-модем Snapdragon x55.