27.02.2020, 21:39

Операторы мобильной связи назвали лучший телефон 2019 года


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Операторы мобильной связи назвали лучший телефон 2019 года
Alfa-Omega Communications

Международная ассоциация операторов мобильной связи GSMA 25 февраля объявила победителей Global Mobile Awards (GLOMO) 2020. Титул лучшего производителя смартфонов получил OnePlus за флагманский телефон OnePlus 7T Pro.

”GLOMO выражает признание невероятной инновации и мастерству, которые развивают нашу индустрию. Те, кто были выбраны нашими почтенными жюри, добились по-настоящему выдающихся достижений,” — сказал Джон Хоффман, глава Ассоциации GSM.

В случае с OnePlus 7T Pro панель жюри обратила внимание на инновативность телефона, назвав его ”непревзойденным с технологической точки зрения”. Отдельно заслужила похвалы сама компания: ”Вдобавок к законченности продукта и его доступной цене, стоит отметить удачную рыночную стратегию OnePlus,” — говорится в заключении жюри.

OnePlus представил телефоны OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T Pro McLaren Edition 26 сентября 2019 года. Телефоны оснащены 90-герцевым Fluid AMOLED экраном, быстрой памятью UFS 3.0, безрамочным экраном и выдвигающейся фронтальной камерой.

Кроме OnePlus призы получили, например, Ericsson за наиболее выдающийся прорыв в мобильных технологиях, а также Qualcomm за 5G-модем Snapdragon x55.

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