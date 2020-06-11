Опасность мошенничества может подстерегать пользователей смарт-устройств даже в официальных магазинах приложений

Многие пользователи смарт-устройств знакомы с понятиями шпионских, рекламных и других вредоносных программ, но в этой сфере, к сожалению, появляются и новые термины, например fleeceware. ”Эта новая форма мошенничества связана с приложениями, которые работают как положено, но включают скрытые грабительские платы. Конечно, никто из нас не захочет платить, например, 9 евро в неделю за фонарик или 30 евро в месяц за использование фотофильтров”, — сказал руководитель сферы обработки данных и решений безопасности Telia Маргус Данил.

Термин fleeceware впервые ввела компания кибербезопасности Sophos. В начале года они обратили внимание на то, что в магазине Google Play было 25 таких приложений, которые были скачаны более 600 миллионов раз. В Apple App Store позже обнаружили примерно столько же приложений этого типа.

Программы fleeceware трудно обнаружить, потому что в большинстве случаев в самом программном обеспечении такого приложения нет ничего плохого. Они не крадут личную информацию и не пытаются взломать устройства, поэтому без проблем проходят механическую проверку Google и Apple. К сожалению, это также означает, что даже скачивание приложений исключительно из официальных магазинов не всегда спасет вас от мошенничества.

”Fleeceware обычно представляет собой простое приложение с хорошим пользовательским рейтингом. У приложений такого типа обычно имеется бесплатный пробный период. Мало кто ждет подвоха от фото- и видеофильтров, редакторов, калькуляторов, считывателей QR, гороскопов и других подобных приложений. Разработчики fleeceware часто пользуются теневыми, или зомби-аккаунтами, чтобы поднять рейтинг и количество скачиваний своего приложения. Это делает приложения более привлекательными и надежными в глазах пользователей”, — пояснил Маргус Данил.

”Пользователи часто не обращают внимание на то, нужно ли уведомлять об отказе от услуги до окончания пробного периода и как именно это следует делать. Кроме того, в условиях приложения может быть спрятан и пункт о том, что если вы отмените услугу по окончании пробного периода, то взимается высокая неустойка,. К сожалению, это зачастую означает, что после того как пользователь заметил снятие неожиданно большой суммы со своего счета, вдобавок ему придется заплатить и неустойку за отказ от приложения”.