Обновление Windows 10 снова привело к синему экрану смерти

Издание обратило внимание, что пользователи Windows 10 на форумах рекомендуют вручную удалить обновление KB4532693. По их словам, системный апдейт вызывает критическую ошибку BSoD, известную как ”синий экран смерти”. Также в некоторых случаях из-за обновления система не может загрузиться. Обладатели лицензионных копий Windows заметили, что единственный способ решения проблемы заключается в восстановлении системы.

Согласно описанию на сайте Microsoft, патч KB4532693 был выпущен 11 февраля и должен был исправить ошибки, вызванные более ранним обновлением KB4532695. В начале февраля пользователи жаловались на множественные ошибки системы и появление ”синего экрана смерти”. Однако пользователи заметили, что обновление Windows 10 снова приводит к системной ошибке.

Издание заметило, что обновления для Windows 10 сложнее контролировать, так как они устанавливаются на компьютер автоматически. Windows Latest посоветовало пользователям вручную удалить патч KB4532693 и ожидать выпуск очередного обновления Microsoft, которое должно исправить ошибки.

В середине февраля пользователи Windows 7 пожаловались на блокировку функции выключения компьютера после очередного обновления. Согласно постам на форумах, решить проблему удавалось лишь удалением системного апдейта или обесточиванием устройства. 14 января Windows 7 была признана устаревшей и лишилась официальной поддержки.