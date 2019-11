Ну началось! Instagram стал тестировать сокрытие лайков по всему миру

"Сегодня мы расширяем наше тестирование по сокрытию счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете, то больше не увидите общее количество лайков и просмотров под фото и видео в вашей ленте, если они опубликованы не вами", — цитирует TJ сообщение сервиса.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2