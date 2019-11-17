17.11.2019, 10:50

Ну началось! Instagram стал тестировать сокрытие лайков по всему миру

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Ну началось! Instagram стал тестировать сокрытие лайков по всему миру
Unsplash

Фотосервис Instagram, принадлежащий социальной сети Facebook, 14 ноября распространил эксперимент по сокрытию в лентах пользователей числа поставленных публикациям лайков на весь мир. Об этом сообщается в микроблоге Instagram.

"Сегодня мы расширяем наше тестирование по сокрытию счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете, то больше не увидите общее количество лайков и просмотров под фото и видео в вашей ленте, если они опубликованы не вами", — цитирует TJ сообщение сервиса.

Напомним, в июле система сокрытия лайков была запущена в тестовом режиме для некоторых пользователей Instagram из Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. В компании сообщили, что отзывы участников эксперимента из этих стран были положительными.

"Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видеороликах, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков им поставили", — объясняли ранее в Instagram смысл сокрытия количества лайков. Проведенные ранее исследования показывали, что погоня за лайками может негативно сказываться на психическом состоянии пользователей соцсетей и приводить к депрессии.

В августе тестировать функцию сокрытия числа лайков под публикациями пользователей начала российская соцсеть "ВКонтакте". "Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей", — сообщили тогда представители соцсети. На днях же стало известно о планах "ВКонтакте" внедрить дизлайки под комментариями.

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