Ну началось! Instagram стал тестировать сокрытие лайков по всему миру

"Сегодня мы расширяем наше тестирование по сокрытию счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете, то больше не увидите общее количество лайков и просмотров под фото и видео в вашей ленте, если они опубликованы не вами", — цитирует TJ сообщение сервиса.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Напомним, в июле система сокрытия лайков была запущена в тестовом режиме для некоторых пользователей Instagram из Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. В компании сообщили, что отзывы участников эксперимента из этих стран были положительными.

"Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видеороликах, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков им поставили", — объясняли ранее в Instagram смысл сокрытия количества лайков. Проведенные ранее исследования показывали, что погоня за лайками может негативно сказываться на психическом состоянии пользователей соцсетей и приводить к депрессии.