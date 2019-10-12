Новый сверхдешевый iPhone SE 2 будет иметь дизайн iPhone 8

С учетом более доступной цены новинки, которая будет на уровне стоимости iPhone 8 (около $450), ее появление может стать ключевым фактором для роста продаж компании в следующем году, поскольку согласно прогнозу Куо объем поставок iPhone SE2 в 2020 г. достигнет 30-40 млн штук. Это почти равно тому количеству iPhone XS и iPhone XS Max Apple, которое Apple продала с октября 2018 г. по июнь 2019 г.

Сведения о намерении Apple выпустить новый более дешевый iPhone в следующем году подтверждают и другие источники. В частности, об этом писали Economic Daily News, Nikkei Asian Review и Bloomberg.

Аналитики ожидают, что продажи iPhone 11 по итогам 2019 г. будут выше, чем у iPhone XR, но в первую очередь из-за того, что последний в свое время поступил в продажу позже. А вот старшие новинки Apple уступят прошлогодним, но не из-за меньшего спроса, а из-за меньших поставок, связанных с некими производственными трудностями.

Apple уже обратилась к поставщикам с просьбой увеличить производство смартфонов линейки iPhone 11 на 10%, или около 8 млн штук, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники. Наращивание объемов обусловлено более высоким, чем ожидало руководство Apple, спросом на новые устройства.

По информации газеты, быстрее всего расходятся именно более дешевые модели: iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Самая дорогая — iPhone 11 Pro Max — интересует покупателей меньше.

Размещение дополнительных заказов отражает стратегию Apple по привлечению покупателей более доступными моделями — особенно на фоне ситуации на мировом рынке смартфонов, который по итогам 2019 г. может сократиться уже третий год кряду.

По мнению специалистов аналитической компании Digitimes Research, мировые поставки смартфонов в период с 2019 по 2024 гг. будут расти в среднем на 3,8% в год.

Этот прогноз кажется оптимистичным на фоне того, что в прошлом году рынок смартфонов сократился, и в текущем тоже ожидается его сокращение.

Однако аналитики уверены, что продажи смартфонов начнут восстанавливаться в 2020 г. и продолжат расти в последующие годы. Если их прогноз оправдается, в 2022 г. будет продано более 1,5 млрд аппаратов, а в 2024 г. — 1,6 млрд.

Факторами роста эксперты называют замещающий спрос на смартфоны начального уровня на развивающихся рынках и коммерциализацию сетей 5G.

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