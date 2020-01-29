Новый инструмент Facebook: узнайте, какие сайты и приложения собирают информацию о вас!

Речь идет о внефейсбучной активности (Off-Facebook Activity), например, об использовании аккаунта соцсети для авторизации. Сведения, передаваемые сторонним приложением или сайтом, фейсбук использует для персонализации рекламы.

Рекламных объявлений после удаления внешних данных не станет меньше, но они будут менее персонализированы. Инструкция, как отключить идентификатор, здесь.

Как отмечает Mashable, информация при этом не удаляется совсем — ее ”отключают” от аккаунта, но она остается на серверах фейсбука.

Подобная опция есть, например, у Google, пользователь может сбросить идентификатор рекламы с точно такими же последствиями: количество объявлений останется прежним, персонализации в них не будет.

Возможность удалить историю соцсеть анонсировала в августе 2019 года, первыми опцию получили пользователи в США и Южной Корее.