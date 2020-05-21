Новая платежная карта позволяет направить средства пособий местным торговцам, а не международным интернет-магазинам

В некотором смысле с нынешним кризисом можно сравнить опыт Германии в дни миграционного кризиса, когда страна должна была обеспечить наличие предметов первой необходимости для тысяч беженцев одновременно, считает Loyaltek.

”Именно в период кризиса беженцев компания Loyaltek впервые зарекомендовала себя, раздав местным самоуправлениям Германии тысячи платежных карт, которые можно было быстро использовать для удовлетворения основных потребностей прибывающих беженцев”, — пояснила директор по развитию бизнеса Loyaltek Оксана Музычук. Два года назад компания поставила Всемирной продовольственной программе (World Food Program) 12 тысяч платежных карт, которые можно использовать для распределения гуманитарной помощи.

Исходя из потребностей в условиях нынешнего кризиса, в сотрудничестве с Paynovate компания Loyaltek вывела на рынок решение Unity Card. С его помощью выдающая пособие сторона — местное самоуправление или государственное учреждение — могут загрузить на карты предусмотренные суммы и распределить карты между нуждающимися в помощи. Затем такие карты работают, как обычные дебитные карточки. На карту можно загрузить деньги вновь, ограничить или продлить срок ее действия, а также ограничить возможности использования карты тем или иным географическим регионом либо даже конкретными торговцами или поставщиками услуг. Также выдавшая карту организация может в режиме реального времени наблюдать за использованием пособия.

”Поскольку выдающая пособие сторона — например, местное самоуправление — посредством Unity Card получает лучший обзор того, на что именно тратят пособия, использованием пособий можно управлять более эффективно. Например, есть возможность обозначить круг предприятий и поставщиков услуг, где можно использовать карту, или ограничить возможность снятия с нее наличных. Наблюдая за использованием карты в реальном времени, можно убедиться в том, что пособия используются для покупки товаров первой необходимости и поддержки местной экономики, а не тратятся, к примеру, в (онлайн) казино, алкогольных магазинах или международных интернет-магазинах”, — пояснила Музычук принцип работы Unity Card.