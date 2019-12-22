22.12.2019, 20:53
Невероятно! Эстонская игра вошла в рейтинг лучших игр десятилетия по версии Time
наряду с Fortnite, Minecraft и GTA
Известный журнал Time выделила десять лучших видеоигр этого десятилетия, среди которых оказалась и созданная эстонскими разработчиками игра Disco Elysium.
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