Невероятно! Эстонская игра вошла в рейтинг лучших игр десятилетия по версии Time

В рейтинг вошли такие популярные во всем мире игры как Fortnite, Minecraft и GTA.

Стоит отметить, что недавно Disco Elysium получила признание и на ежегодной церемонии награждения The Game Awards, отмечающей достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта.

Игра была разработана студией ZA/UM, во главе которой стоят Каур Кендер и Роберт Курвитс. Игра основана на романе Курвитса "Püha ja õudne lõhn". На ее создание ушло пять лет.