22.12.2019, 20:53

Невероятно! Эстонская игра вошла в рейтинг лучших игр десятилетия по версии Time

 (8)
наряду с Fortnite, Minecraft и GTA
EST 4
Невероятно! Эстонская игра вошла в рейтинг лучших игр десятилетия по версии Time
Kuvatõmmis: ZA/UM Studio

Известный журнал Time выделила десять лучших видеоигр этого десятилетия, среди которых оказалась и созданная эстонскими разработчиками игра Disco Elysium.

В рейтинг вошли такие популярные во всем мире игры как Fortnite, Minecraft и GTA.

Стоит отметить, что недавно Disco Elysium получила признание и на ежегодной церемонии награждения The Game Awards, отмечающей достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта.

Игра была разработана студией ZA/UM, во главе которой стоят Каур Кендер и Роберт Курвитс. Игра основана на романе Курвитса "Püha ja õudne lõhn". На ее создание ушло пять лет.

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