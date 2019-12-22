22.12.2019, 20:53
Невероятно! Эстонская игра вошла в рейтинг лучших игр десятилетия по версии Time
Известный журнал Time выделила десять лучших видеоигр этого десятилетия, среди которых оказалась и созданная эстонскими разработчиками игра Disco Elysium.
В рейтинг вошли такие популярные во всем мире игры как Fortnite, Minecraft и GTA.
Стоит отметить, что недавно Disco Elysium получила признание и на ежегодной церемонии награждения The Game Awards, отмечающей достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта.
Игра была разработана студией ZA/UM, во главе которой стоят Каур Кендер и Роберт Курвитс. Игра основана на романе Курвитса "Püha ja õudne lõhn". На ее создание ушло пять лет.
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