Невероятная разница: Telia предлагает в Эстонии сверхбыстрый интернет в 5 раз дороже, чем у соседей

Ценники говорят сами за себя: интернет со скоростью 1 Gbit/s стоит для эстонского потребителя 99 евро в месяц. В Литве стоимость такой же услуги для клиентов Telia составляет 19,99 евро в месяц, а в Финляндии — 30 евро в месяц.

Когда издание Forte.ee обратилось в компанию с просьбой объяснить причину такой разницы, то ясного ответа не получила.

"Нам трудно комментировать, как формируются цены на интернет-пакеты в других странах и какие факторы там влияют на ценообразование. Поэтому надо между собой сравнивать цены различных поставщиков услуг в конкретной стране", — ответил руководитель отдела частных клиентов Telia Eesti Кристьян Вийлманн.

Он отметил, что их конкурент — STV — предлагает в Эстонии пакет 1 Gbit/s по той же цене 99 евро в месяц.

"В случае пакета со скоростью 1 Gbit/s нужно иметь в виду, что это, образно говоря, спорткар технологического мира, спрос и действительная потребность в котором у обычного потребителя еще очень скромная", — добавил Вийлманн.

По его словам, сейчас люди исходят из своих реальных потребностей, предпочитая из предлагаемых пакетов в основном скорость 100 Mbit/s.