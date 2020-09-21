21.09.2020, 21:10
Не спешите обновлять: новая операционная система Apple не признает ИД-карту
Издание Forte пишет, что новая операционная система macOS Big Sur версии 11 от Apple на настоящий момент не позволяет использовать ИД-карту в DigiDoc4. Также невозможно идентифицироваться и подписывать документы в браузере при помощи ИД-карты.
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