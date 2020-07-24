Названо самое популярное фитнес-приложение в Эстонии

”Мобильные приложения позволяют эффективно и с удобством отслеживать собственную активность. Samsung Health, например, обеспечивает простой и понятный обзор активности пользователя, а при желании его также можно использовать для тренировок посложнее. Вероятно, именно поэтому это приложение так популярно среди жителей Эстонии. Кроме того, следует учитывать и то, что многочисленные модели смартфонов Samsung на протяжении многих лет являются самыми продаваемыми в стране, поэтому вполне логично, что люди часто выбирают для отслеживания активности приложение, по умолчанию установленное на телефоне”, — прокомментировал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

В то же время исследование демонстрирует, что более половины (57%) жителей страны в принципе не пользуются для отслеживания собственной активности никакими мобильными приложениями. ”Процент, на самом деле, удивительно высок, ведь большинство фитнес-приложений можно использовать без смарт-часов — достаточно наличия смартфона. Кроме того, подобные приложения позволяют пользователю себя мотивировать и ставить цели — например, каждый день делать 10 000 шагов”, — добавил Аасма. Слова руководителя мобильного подразделения Samsung Eesti подтверждают и результаты исследования, согласно которым треть (33%) респондентов находят, что использование подобных приложений мотивирует их заниматься спортом больше.

Исследование также показало, что чаще всего люди используют фитнес-приложения для подсчета шагов (82%). Ходьбе уступают езда на велосипеде (27%) и бег (26%).

В исследовании, проведенном социологической фирмой Norstat по заказу Samsung, приняли участие 1003 жителя Эстонии в возрасте 18–64 лет. Исследование проходило с 13 по 16 июля.