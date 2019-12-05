Назван наиболее популярный среди жителей Эстонии способ разблокировать телефон

”Если учесть, что 95% населения Эстонии пользуются мобильными телефонами, а целых 13% из них не используют для защиты своих устройств вообще никакие средства, ужасает то, данные какого количества людей киберпреступники могут получить, практически не прилагая усилий”, — прокомментировал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

”Более того, поскольку в мобильном телефоне хранят не только собственные данные, но с его помощью часто можно получить и доступ к личным данным близких пользователя, число оказывающихся в зоне риска людей становится еще больше. Это заставляет беспокоиться, поскольку базовая защита телефона сделана сегодня для пользователей очень удобной. На новых флагманских моделях, например, на Galaxy Note10, сканер отпечатков пальцев спрятан в экран”, — добавил Аасма.

Согласно проведенному исследовательской фирмой Norstat опросу, большая часть респондентов все же задумывается о защите своих данных тем или иным образом. Сканер отпечатков пальцев использует около половины ответивших (48%), а следующим по популярности является PIN-код, с помощью которого телефоны блокируют 41% респондентов. Следующие по популярности способы аутентификации: использование пароля (28%), рисование на экране узора (17%), распознавание лица (12%) и сканирование радужной оболочки глаза (2%). Многие пользуются сразу несколькими способами: например, сканером отпечатков пальцев и PIN-кодом.