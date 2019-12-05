05.12.2019, 21:10

Назван наиболее популярный среди жителей Эстонии способ разблокировать телефон


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Huawei ja Samsungi nutitelefonid
Huawei ja Samsungi nutitelefonidFoto: Priit Simson

Согласно результатам исследования, заказанного компанией Samsung и занимающемся кибербезопасностью предприятием CybExer Technologies, каждый второй житель Эстонии использует для разблокировки телефона отпечаток пальца. Каждый же восьмой вообще не считает необходимым блокировать свой телефон, и поэтому личные данные примерно 160 000 жителей страны являются легкой добычей для киберпреступников.

”Если учесть, что 95% населения Эстонии пользуются мобильными телефонами, а целых 13% из них не используют для защиты своих устройств вообще никакие средства, ужасает то, данные какого количества людей киберпреступники могут получить, практически не прилагая усилий”, — прокомментировал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

”Более того, поскольку в мобильном телефоне хранят не только собственные данные, но с его помощью часто можно получить и доступ к личным данным близких пользователя, число оказывающихся в зоне риска людей становится еще больше. Это заставляет беспокоиться, поскольку базовая защита телефона сделана сегодня для пользователей очень удобной. На новых флагманских моделях, например, на Galaxy Note10, сканер отпечатков пальцев спрятан в экран”, — добавил Аасма.

Согласно проведенному исследовательской фирмой Norstat опросу, большая часть респондентов все же задумывается о защите своих данных тем или иным образом. Сканер отпечатков пальцев использует около половины ответивших (48%), а следующим по популярности является PIN-код, с помощью которого телефоны блокируют 41% респондентов. Следующие по популярности способы аутентификации: использование пароля (28%), рисование на экране узора (17%), распознавание лица (12%) и сканирование радужной оболочки глаза (2%). Многие пользуются сразу несколькими способами: например, сканером отпечатков пальцев и PIN-кодом.

Также исследование показало, что двухступенчатой аутентификацией пользуются всего 36% респондентов, а 32% даже не знают, что это значит.

”Исследование подтвердило наши опасения — многие жители Эстонии становились жертвами утечек данных и хакерских атак, но все же больше половины не знают о том, какие средства предлагает современная технология, чтобы помочь избежать таких дорогостоящих и неприятных ситуаций, — сказал Аасма. — Рекомендуется комбинировать аппаратные и программные решения, сделать еще один шаг вперед и добавить что-то к отпечатку пальца или простому паролю: это может быть хранение данных в системе безопасности Samsung Knox, различные менеджеры паролей или даже своевременное обновление программного обеспечения. Любое сознательное действие с целью собственной защиты уменьшит шансы киберпреступников на доступ к вашей личной информации”.

В заказанном компаниями Samsung и CybExer и проведенном фирмой Norstat исследовании участвовал 1021 человек из Эстонии в возрасте 18-64 лет. Исследование проводилось с 30.08 по 03.09.2019. 51% респондентов были мужчинами, 49% женщинами; 69% ответивших были по национальности эстонцами, 31% — другой национальности.

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