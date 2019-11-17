Началось! Instagram начал тестировать сокрытие лайков по всему миру

"Сегодня мы расширяем наше тестирование по сокрытию счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете, то больше не увидите общее количество лайков и просмотров под фото и видео в вашей ленте, если они опубликованы не вами", — цитирует TJ сообщение сервиса.
Напомним, в июле система сокрытия лайков была запущена в тестовом режиме для некоторых пользователей Instagram из Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. В компании сообщили, что отзывы участников эксперимента из этих стран были положительными.
"Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видеороликах, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков им поставили", — объясняли ранее в Instagram смысл сокрытия количества лайков. Проведенные ранее исследования показывали, что погоня за лайками может негативно сказываться на психическом состоянии пользователей соцсетей и приводить к депрессии.
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