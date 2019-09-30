На рынок вышло новое IIZI Каско

Ориентироваться на рынке страхования становится все более сложно, поскольку спектр предлагаемых вариантов весьма пестрый. Зачастую клиентов заманивают лишь выгодной ценой, но дешевое страхование каско может оказаться не лучшим вариантом с точки зрения содержания. Для того, чтобы человеку, далекому от страхования, было легче принимать решения, мы вывели на рынок каско с гарантией и рекомендацией IIZI.
Когда в результате аварии автомобиль становится непригодным для использования, быстрый темп жизни и планирование привычных поездок вносят в повседневную жизнь напряженность и сумятицу. В такой ситуации IIZI Каско предлагает замещающий автомобиль уже в основном пакете, и им можно пользоваться без платы за аренду до 3 недель.
”Однако зачастую самое важное остается незастрахованным. Есть возможность отремонтировать или заменить автомобиль, но сам водитель также может получить травму”, — говорит Трийн Кяэрамеэс, менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования. Поэтому IIZI Каско включает в себя также страхование от несчастных случаев, которое смягчает финансовые последствия и помогает сосредоточиться на лечении.
Обширное страховое покрытие с разумной собственной ответственностью ”На рынке имеется значительное количество клиентов, которые желают как можно меньшей собственной ответственности в случае ущерба”, — комментирует Кяэрамеэс. Собственная ответственность по страхованию каско IIZI ниже обычной на страховом рынке, так что в случае аварии не возникнет дыры в семейном бюджете.
Существуют и другие различия в собственной ответственности. ”Например, многие страховые компании возмещают без собственной ответственности только столкновение с диким животным, а для некоторых страховщиков может играть роль место аварии, от которого зависит, была ли это дорога внутри населенного пункта или за его пределами. IIZI Kasko предоставляет компенсацию без собственной ответственности в случае столкновения с любым животным.
Веб-сайт IIZI постоянно обновляется, и наш калькулятор каско изменился до неузнаваемости. Мы уделяем большое внимание как визуальному впечатлению, так и качеству, и благодаря этому можем предлагать уникальное на страховом рынке решение. Для составления предложения запрашивается только необходимая информация. Указываются важные условия, которые удобно сравнивать. ”С этим новым решением мы выделаемся на всем рынке и разрушаем древний миф о том, что страхование — это сложно и скучно”, — подчеркивает Кяэрамеэс.
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