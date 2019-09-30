На рынок вышло новое IIZI Каско

Когда в результате аварии автомобиль становится непригодным для использования, быстрый темп жизни и планирование привычных поездок вносят в повседневную жизнь напряженность и сумятицу. В такой ситуации IIZI Каско предлагает замещающий автомобиль уже в основном пакете, и им можно пользоваться без платы за аренду до 3 недель.

”Однако зачастую самое важное остается незастрахованным. Есть возможность отремонтировать или заменить автомобиль, но сам водитель также может получить травму”, — говорит Трийн Кяэрамеэс, менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования. Поэтому IIZI Каско включает в себя также страхование от несчастных случаев, которое смягчает финансовые последствия и помогает сосредоточиться на лечении.

Обширное страховое покрытие с разумной собственной ответственностью

”На рынке имеется значительное количество клиентов, которые желают как можно меньшей собственной ответственности в случае ущерба”, — комментирует Кяэрамеэс. Собственная ответственность по страхованию каско IIZI ниже обычной на страховом рынке, так что в случае аварии не возникнет дыры в семейном бюджете.