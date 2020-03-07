Мобильные операторы Европы и США приготовились к дефициту смартфонов

Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания AT&T готовится к дефициту мобильных телефонов в США. Операторы в Великобритании и один во Франции уже сейчас имеют дело с перебоями — у них заканчиваются некоторые популярные модели, говорят источники издания. Британские операторы могут распечатать запас смартфонов, созданный на случай жесткого Brexit, пишет агентство.

Перерыв в поставках может длиться всего несколько недель, но даже это означает, что рынок смартфонов в этом году не вырастет. Мировые продажи устройств в 2020 году упадут на 4,3%, а европейские снизятся на 7,4%, по данным отраслевого консалтингового агентства Canalys. До эпидемии аналитики прогнозировали глобальный рост в 3,6%.

В феврале мировое производство мобильных телефонов составило 35% от нормы, но должно восстановиться до 85% в марте и вернуться в норму к апрелю. Однако тот резкий спад, который уже произошел, потребует времени, чтобы восстановить поставки Apple, Samsung, Huawei.