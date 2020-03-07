Мобильные операторы Европы и США приготовились к дефициту смартфонов

Китайские заводы, остановившие производство из-за эпидемии коронавируса, должны скоро возобновить работу, но цепочка поставок смартфонов мобильным операторам все равно прервется. На рост продаж по итогам года можно уже не рассчитывать, соощает The Bell со ссылкой на Bloomberg.
Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания AT&T готовится к дефициту мобильных телефонов в США. Операторы в Великобритании и один во Франции уже сейчас имеют дело с перебоями — у них заканчиваются некоторые популярные модели, говорят источники издания. Британские операторы могут распечатать запас смартфонов, созданный на случай жесткого Brexit, пишет агентство.
Перерыв в поставках может длиться всего несколько недель, но даже это означает, что рынок смартфонов в этом году не вырастет. Мировые продажи устройств в 2020 году упадут на 4,3%, а европейские снизятся на 7,4%, по данным отраслевого консалтингового агентства Canalys. До эпидемии аналитики прогнозировали глобальный рост в 3,6%.
В феврале мировое производство мобильных телефонов составило 35% от нормы, но должно восстановиться до 85% в марте и вернуться в норму к апрелю. Однако тот резкий спад, который уже произошел, потребует времени, чтобы восстановить поставки Apple, Samsung, Huawei.
Операторы надеются, что первый iPhone 5G от Apple увеличит доходы индустрии, запустив новый цикл продаж и заставляя клиентов обновлять свои смартфоны. Однако сомнения по поводу сроков его запуска нарастают: операторы и ритейлеры сталкиваются с нехваткой даже существующих моделей Apple. Согласно веб-сайту компании, iPad Pro уже имеет ограниченную доступность в магазинах в крупных городах США, Австралии и Европы.
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