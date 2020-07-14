Мобильное приложение будет предупреждать людей о тесном контакте с носителем коронавируса

Особенность коронавируса заключается в том, что он распространяется даже тогда, когда человек не чувствует себя заболевшим. Примерно половина (44%) заболеваний коронавирусом происходит еще до появления симптомов у больного, поэтому выявление и уведомление о близких контактах с зараженным очень важны для предотвращения распространения вируса. Другими словами, мы хотим сообщать людям, у которых еще нет симптомов, о возможных рисках заражения, чтобы они вовремя оставались дома, следили за своим здоровьем и таким образом вирусу или вирусам будет труднее распространяться.

Уведомление о тесных контактах в Эстонии началось уже в первые дни вспышки коронавируса. Традиционное отслеживание контактов зависит от памяти зараженного человека. Во время телефонного разговора со специалистом человеку необходимо вспомнить, где он был и с кем он контактировал, даже тогда, когда у него не было симптомов. Поэтому очень сложно вспомнить, например, человека, сидящего рядом в автобусе, а некоторые вещи можно и вовсе упустить. Приложение же может в этом помочь, сохранив все контакты людей, которые пользуются этим приложением в памяти телефона в зашифрованном виде, то есть данные будут сохраняться анонимно.

Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами

Ни приложение, ни пользователь приложения, ни производитель не могут знать, с кем именно они были в тесном контакте. Телефоны общаются друг с другом, используя радиосигналы Bluetooth, обмениваясь кодами, которые ничего не говорят о пользователях приложения. Телефон оценивает уровень сигнала, чтобы убедиться, что человек находился в контакте с заболевшим в течение достаточного времени (не менее 15 минут) и достаточно близко (менее двух метров).

Если пользователь приложения заболевает, он помечает себя, то есть свой код, как зараженный, а телефоны других пользователей, которые запомнили этот код, сообщат своим пользователям о возможном тесном контакте. Таким образом, приложение также может информировать людей, которых зараженный человек может даже не знать. Государство не будет получать никакой информации о контактах через приложение. Человек, который находился в близком контакте с заболевшим будет проинформирован о том, что он должен оставаться дома и следить за своим здоровьем, то есть чувство собственной ответственности людей также играет здесь важную роль.