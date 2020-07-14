14.07.2020, 13:30

Мобильное приложение будет предупреждать людей о тесном контакте с носителем коронавируса


Прийт Тохвер
советник сферы развития электронных услуг и инноваций Министерства социальных дел
EST
Мобильное приложение будет предупреждать людей о тесном контакте с носителем коронавируса
Foto: Sotsiaalministeerium

Государство в сотрудничестве с 11 эстонскими предприятиями создаст мобильное приложение, которое будет оповещать человека, если он был в тесном контакте с носителем коронавируса. Благодаря этому приложению люди могут внести свой вклад в сокращение числа инфекций в Эстонии, а во время второй волны наша привычная жизнь не будет так сильно потревожена, пишет в блоге советник сферы развития электронных услуг и инноваций Министерства социальных дел Прийт Тохвер.

Особенность коронавируса заключается в том, что он распространяется даже тогда, когда человек не чувствует себя заболевшим. Примерно половина (44%) заболеваний коронавирусом происходит еще до появления симптомов у больного, поэтому выявление и уведомление о близких контактах с зараженным очень важны для предотвращения распространения вируса. Другими словами, мы хотим сообщать людям, у которых еще нет симптомов, о возможных рисках заражения, чтобы они вовремя оставались дома, следили за своим здоровьем и таким образом вирусу или вирусам будет труднее распространяться.

Уведомление о тесных контактах в Эстонии началось уже в первые дни вспышки коронавируса. Традиционное отслеживание контактов зависит от памяти зараженного человека. Во время телефонного разговора со специалистом человеку необходимо вспомнить, где он был и с кем он контактировал, даже тогда, когда у него не было симптомов. Поэтому очень сложно вспомнить, например, человека, сидящего рядом в автобусе, а некоторые вещи можно и вовсе упустить. Приложение же может в этом помочь, сохранив все контакты людей, которые пользуются этим приложением в памяти телефона в зашифрованном виде, то есть данные будут сохраняться анонимно.

Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами

Ни приложение, ни пользователь приложения, ни производитель не могут знать, с кем именно они были в тесном контакте. Телефоны общаются друг с другом, используя радиосигналы Bluetooth, обмениваясь кодами, которые ничего не говорят о пользователях приложения. Телефон оценивает уровень сигнала, чтобы убедиться, что человек находился в контакте с заболевшим в течение достаточного времени (не менее 15 минут) и достаточно близко (менее двух метров).

Если пользователь приложения заболевает, он помечает себя, то есть свой код, как зараженный, а телефоны других пользователей, которые запомнили этот код, сообщат своим пользователям о возможном тесном контакте. Таким образом, приложение также может информировать людей, которых зараженный человек может даже не знать. Государство не будет получать никакой информации о контактах через приложение. Человек, который находился в близком контакте с заболевшим будет проинформирован о том, что он должен оставаться дома и следить за своим здоровьем, то есть чувство собственной ответственности людей также играет здесь важную роль.

Приложение скоро будет готово

Спешить с выпуском приложения нельзя, так как оно должно быть защищенным, уважать частную жизнь, безопасным и надежным. Для создания одного приложения необходимо пройти несколько этапов. Все начинается с определения того, что должно делать это приложение, какие задачи и цели оно выполняет и что нужно для его работы. Следующий шаг — это соответствие действующим законам и требованиям. После всего вышеперечисленного можно приступать к созданию самого приложения, которое, в свою очередь, состоит из нескольких этапов. Наконец, готовый продукт должен быть испытан, после чего им можно пользоваться. Кроме того, важно и международное сотрудничество, чтобы приложение можно было адаптировать с решениями других стран.

Другие страны также используют мобильное приложение

С самого начала кризиса мы следили за опытом других стран в борьбе с коронавирусом. Сингапур был одной из первых стран, кто начал пользоваться подобным приложением. Однако, в случае их решения, государство получало информацию о близких контактах что, очевидно, ущемляло частную жизнь людей, и Эстония хочет избежать этого. Кроме того, сингапурское приложение выявило другие проблемы: например, телефоны Apple не запускали приложение в фоновом режиме, то есть, когда телефон был заблокирован, приложение больше не работало.

По предложению Cybernetica мы решили исследовать европейское приложение под управлением DP3T (децентрализованная конфиденциальность, сохраняющая отслеживание близости). DP3T тесно сотрудничал с Apple и Google для решения ряда технических проблем и уделял большое внимание конфиденциальности и безопасности людей. Вскоре стало ясно, что и Apple, и Google планируют продолжать работать в основном с теми приложениями, которые подчеркивают конфиденциальность и безопасность людей, включая приложение, созданное в Эстонии.

Министерство социальных дел в сотрудничестве с частными предприятиями Cybernetica, Fujitsu Estonia, Guardtime, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet, FOB Solutions, Heisi IT и ASA Quality Services OÜ, создали совместную команду, которая разрабатывает мобильное приложение для предотвращения распространения коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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