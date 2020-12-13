Министерство обороны дарит детям компьютеры для учебной работы

По словам Маргуса Матта, вице-канцлера Министерства обороны по правовым и административным вопросам, эти компьютеры Силам обороны больше не нужны, но они являются хорошими машинами и во всех отношениях подходят для учебной работы.

”Очень приятно сделать перед Рождеством небольшой подарок детям из нуждающихся семей”, — сказал Матт.

Матт уточнил, что все компьютеры укомплектованы мышками и клавиатурами, и добавил, что Союзу защиты детей также были переданы 19 мониторов.

Иреэн Кангро, координатор гражданской инициативы ”Компьютер каждому школьнику!” из Союза защиты детей, отметила, что подарок от Министерства обороны оказался весьма кстати, поскольку школьникам, находящимся вынужденно на дистанционном обучении из-за распространения вируса COVID-19, нужны компьютеры для школьных занятий.

”Благодаря компьютерам, подаренным Министерством обороны, они могут беспрепятственно участвовать в школьной работе, сидя за своим компьютером у себя дома”, — сказала Кангро.

По словам Кангро, в помощи нуждаются сотни семей, где для учеников нет ни одного компьютера или имеется один компьютер на несколько человек.

”Исходя из этого, косвенных получателей помощи всегда больше, чем компьютеров — таком образом, 88 компьютеров, подаренных Министерством обороны, на самом деле помогут значительно большему числу школьников”, — сказала Кангро.

При поддержке пожертвований, собранных Союзом электронной торговли, на настольные компьютеры, переданные Министерством обороны, будут установлены новые жесткие диски, также будут закуплены дополнительные устройства и недостающие мониторы, необходимые для школьной работы.

Все настроенные компьютеры поступят в нарвские семьи, первые — уже на следующей неделе.

С апреля Союз защиты детей является партнером гражданской инициативы ”Компьютер каждому школьнику” и связующим звеном между предприятиями, желающими пожертвовать компьютеры, и местными органами власти.