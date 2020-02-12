12.02.2020, 13:09

Microsoft опубликовал Индекс цифровой культуры ко Всемирному дню безопасного интернета


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Microsofti kontor
Microsofti kontorFoto: Priit Simson

В честь Дня безопасного интернета Microsoft опубликовал результаты ежегодного исследования Индекс цифровой культуры (Digital Civility Index — DCI). Исследование обозначило 15 основных рисков в четырех категориях, связанных с общением в сети: поведенческие, имиджевые, личные и сексуальные. Опрос проводился в 25 странах, в которых подростки (13–17 лет) и взрослые (18–74 года) рассказывали о своем отношении к общению в интернете и опасностях, с которыми они сталкивались.

Основными рисками в поведенческой категории оказались как типичные домогательства и запугивание, осуществляющиеся через интернет, так и специфические, уникальные для сети опасности. К таким относится, например, ”сваттинг” — ложный вызов полиции на дом к жертве, если ее адрес удается установить на основании опубликованной в интернете информации.

Вторжение в личное пространство может принимать разные формы от просто нежелательных контактов с незнакомцами, проявлений дискриминации и женоненавистничества до мошенничества или даже попыток вербовки в террористические организации. Более четырех из десяти человек признались, что незнакомцы предпринимали несколько попыток подряд с настойчивой целью войти с ними в контакт.

Среди репутационных рисков исследователи выделили ситуацию, когда злоумышленники целенаправленно собирают и публикуют личную информацию жертвы. В результате этого может пострадать личная или профессиональная репутация. В сексуальной категории ”секстинг”, то есть обмен откровенными видео или фотографиями был признан особенно рискованным. Негативные последствия также могут иметь и предложения с сексуальным подтекстом, поступающие через интернет. Исследователи отмечают, что нежелательные романтические отношения были предложены четверым из десяти респондентов.

Наибольшие опасения у участников исследования вызывают репутационные риски. Хотя всегда остается опасение, что неприятная ситуация может повториться, по опыту участников, столкновения со злоумышленниками в интернете обычно носят разовый характер.

Опрос также помог составить портрет типичных злоумышленников в онлайн-мире. Оказалось, что обычно ими оказываются знакомые, друзья или даже члены семьи жертвы. Чаще всего за помощью обращаются подростки, большинство из которых сообщает о своих проблемах родителям. Миллениалы (в возрасте 18–34 лет) больше других становятся жертвами злоумышленников в интернете. Из них от издевательств, преследований и их последствий сильнее всего страдают женщины. 55% пострадавших почувствовали боль из-за произошедшего в интернете, а 8% назвали причиненную злоумышленниками боль нестерпимой.

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