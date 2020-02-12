Microsoft опубликовал Индекс цифровой культуры ко Всемирному дню безопасного интернета

Основными рисками в поведенческой категории оказались как типичные домогательства и запугивание, осуществляющиеся через интернет, так и специфические, уникальные для сети опасности. К таким относится, например, ”сваттинг” — ложный вызов полиции на дом к жертве, если ее адрес удается установить на основании опубликованной в интернете информации.

Вторжение в личное пространство может принимать разные формы от просто нежелательных контактов с незнакомцами, проявлений дискриминации и женоненавистничества до мошенничества или даже попыток вербовки в террористические организации. Более четырех из десяти человек признались, что незнакомцы предпринимали несколько попыток подряд с настойчивой целью войти с ними в контакт.

Среди репутационных рисков исследователи выделили ситуацию, когда злоумышленники целенаправленно собирают и публикуют личную информацию жертвы. В результате этого может пострадать личная или профессиональная репутация. В сексуальной категории ”секстинг”, то есть обмен откровенными видео или фотографиями был признан особенно рискованным. Негативные последствия также могут иметь и предложения с сексуальным подтекстом, поступающие через интернет. Исследователи отмечают, что нежелательные романтические отношения были предложены четверым из десяти респондентов.