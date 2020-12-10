10.12.2020, 13:07

Мессенджер Facebook не работает — произошел глобальный сбой

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EST
Wolt, Bolt, Bolt food, TikTok
Wolt, Bolt, Bolt food, TikTokFoto: Karl-Eerik Pink

Мессенджер Facebook не работает — приложение для обмена личными сообщениями социальной сети Facebook перестало работать 10 декабря около 12:00, пишет Ракурс.

Отсутствует подключение к Интернету, — такую надпись видят пользователи при попытке отправить сообщение.

Первые сообщения пользователей из разных стран о проблемах в работе сервиса начали поступать после 11:00. До 12:00 число таких сообщений резко возросло. Об этом в четверг сообщает сайт Downdetector.

На карте Downdetector указано, сбой всего затронул пользователей в Западной Европе. В частности, сервис не работает в Эстонии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Польши, Словакии, Венгрии, Литве, Греции, Болгарии и Румынии.

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