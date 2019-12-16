Mail.ru запустит конкурента YouTube

Название будущего сервиса он не раскрыл. По словам Добродеева, это будет не ”лобовой” конкурент YouTube. ”Мы сделаем сервис на свой лад”, — отметил он.

”Все цифровые медиа и площадки будут бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними. Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа”, — рассказал Добродеев.

Компании Mail.ru Group принадлежат одноименные портал и почтовый сервис, социальные сети ”Одноклассники” и ”ВКонтакте”, мессенджеры ICQ и TamTam, сервисы ”Юла”, YouDrive, Delivery Club и другие.