Mail.ru запустит конкурента YouTube

Компания Mail.ru Group запустит в 2020 году собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор холдинга Борис Добродеев, передает "Медуза".
Название будущего сервиса он не раскрыл. По словам Добродеева, это будет не ”лобовой” конкурент YouTube. ”Мы сделаем сервис на свой лад”, — отметил он.
”Все цифровые медиа и площадки будут бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними. Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа”, — рассказал Добродеев.
Компании Mail.ru Group принадлежат одноименные портал и почтовый сервис, социальные сети ”Одноклассники” и ”ВКонтакте”, мессенджеры ICQ и TamTam, сервисы ”Юла”, YouDrive, Delivery Club и другие.
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