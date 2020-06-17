Компания Telia сообщила о планах по развитию сети быстрого интернета

Telia приступила к программе модернизации крупномасштабной постоянной сети интернета в 2017 году. Целью проекта было за 4–5 лет осовременить технологии и предлагать клиентам домашний интернет со скоростью не менее 100 мегабит.

”К июню 2020 года более чем 160 000 домов Эстонии технологически обновились, все эти клиенты Telia могут пользоваться гораздо более быстрым постоянным соединением. В рамках программы сетевого развития Telia оптоволоконный кабель достиг 70 000 домохозяйств. Тем самым мы создали для конечных потребителей техническую готовность использовать для постоянного подключения широкополосную сеть со скоростью до 1 Гбит/с. Для остальных 90 000 домохозяйств мы проложили оптоволоконную сеть ближе к дому, чтобы подключенный медный кабель позволял пользоваться интернетом со скоростью до 200 Мбит/с”, — сказал руководитель по развитию сети и инфраструктуры Telia Eesti Тойво Праакель.

Заметно вырос интерес клиентов к более быстрому постоянному соединению. В данный момент почти треть частных клиентов Telia выбрали домашнее подключение со скоростью 100 Мбит/с и выше.

В течение последних трех лет Telia осуществляла проекты по развитию и обновлению широкополосной сети по всей Эстонии. Почти половина этих проектов была реализована за пределами Таллинна и Харьюмаа.

В этом году крупнейшие разработки будут происходить в районах Каламая, Веэренни, Какумяэ, Пярнамяэ и Каарли пст. в Таллинне, Ваксали, Таммелинна, Равила и Вахи в Тарту, Арукюла, Апаметса в Тискре, Тори в Пярнумаа.

В то же время Telia еще предстоит сделать многое для обновления и развития своей сети постоянного соединения к интернету. ”Если в 2017 году у нас было почти 40 000 клиентов, которым мы могли предложить только домашнее соединение со скоростью 12 Мбит/с, то сегодня количество домов с таким ограничением снизилось почти наполовину, и мы работаем над тем, чтобы это число уменьшалось каждый день”, — добавил Тойво Праакель.

Цель Telia — предлагать всем своим клиентам возможность пользоваться услугой домашнего подключения со скоростью не менее 100 Мбит/с.