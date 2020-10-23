Количество кибератак за год удвоилось

По словам руководителя сферы кибербезопасности Telia Eesti Айгара Кяйса, нарастающая дигитализация — очень позитивный тренд, но вместе с ним всё большую важность приобретает кибербезопасность, причем в контексте как частных клиентов, так и организаций.

”Кибератаки становятся всё изощреннее, и нередко бывает сложно выделить мошенническое письмо из повседневной переписки или отличить его от обращения какого-нибудь провайдера услуг. Киберпреступность является организованной преступностью, в ней используются современные технологии, она становится всё более автоматизированной, что позволяет одновременно атаковать много людей и организаций”, — сказал Кяйс и добавил, что, по оценке Департамента государственной инфосистемы (RIA), в результате актов кибермошенничества предприятия в Эстонии теряют более миллиона евро в год.

Кяйс отметил, что атаки совершаются в основном через электронные письма. Например, системы защиты электронной почты Telia удаляют в день 4,5 миллиона электронных писем с вредоносными признаками, и до людей они не доходят. Кроме того, разные антивирусные решения блокируют ежедневно еще 130–150 тысяч угроз.

И хотя современные системы безопасности позволяют отфильтровывать бóльшую часть спама и сомнительных писем, какие-то из них все-таки доходят. Потому-то для предотвращения возможных угроз и важно постоянно повышать осведомленность людей.

Чаще всего встречается обычный фишинг, когда злоумышленники пытаются выманить у человека его логины и пароли. Например, в конце сентября в результате международного полицейского сотрудничества с Румынией были задержаны три человека, которых есть основания подозревать в распространении фишинговых электронных писем. В этих письмах как бы от имени банка сообщалось о поступлении нового платежа, о возврате банковского перевода или требовалось обновить свой аккаунт. Люди получали запрос на аутентификацию, через который у них перехватывались необходимые для входа пароли, чтобы попасть на их личный расчетный счет. Фишинговые письма от имени банка рассылались по всей Европе, и наибольший ущерб был причинен жителям Литвы.