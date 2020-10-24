Количество кибератак в Эстонии растет: советы предпринимателям

Эксперт по информационной безопасности Департамента государственной информационной системы по кибербезопасности Йоосеп Сандер Юхансон дал руководителям предприятий четыре рекомендации по предотвращению кибератак.

Рекомендация номер один. Обращайте внимание на собственную кибергигиену и кибергигиену своих коллег

Бытует мнение, что обеспечение кибербезопасности является обязанностью ИТ-отдела или поставщика услуг. По словам Юхансона, такое отношение опасно, потому что уводит внимание от ответственности. Важен вклад каждого человека в улучшение корпоративной кибергигиены. Члены руководства предприятия, чьи взгляды помогают формировать организационную культуру, не являются исключением. Из-за халатного отношения одного человека может пострадать вся компания и ее коллектив. ”Уровень кибербезопасности предприятия начинается с каждого сотрудника. С того, проверяет ли он тщательно имя и адрес электронной почты отправителя, применяет ли к учетным записям электронной почты многоуровневую аутентификацию и обновляет ли свои пароли и компьютерное программное обеспечение”, — говорит Юхансон. Он подчеркивает, что вероятность понести финансовый или репутационный ущерб в результате кибератаки значительно снижается, когда компании обращают внимание на личную кибергигиену своих сотрудников.

Рекомендация номер два. Знайте, какое оборудование и программное обеспечение использует ваша компания

Надежные поставщики услуг постоянно совершенствуют свое оборудование и программное обеспечение с целью повышения удобства и безопасности пользователей. Эксперт по информационной безопасности RIA говорит, что сегодня подавляющая часть повседневной работы компаний перенесена в компьютеры. Компании используют самые разные программы — от программ управления клиентами и программного обеспечения для продаж и бизнеса до программного обеспечения для бухгалтерского учета. Поэтому также часты сообщения об обновлении той или иной программы. К сожалению, обновление часто не выполняется. ”Широко распространено отношение, что обновление никуда не денется. Многие не понимают, что откладывание обновления дает киберпреступнику возможность и время спланировать злодеяние”, — говорит Юхансон. Он рекомендует компаниям назначать лиц, в чьи обязанности входит следить за обновлением программ и компьютеров сотрудников. Также запрашивать точные обзоры программ и компьютеров, которыми коллектив компании пользуется для выполнения работы.