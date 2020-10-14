Китай запустил ”настоящий” интернет. Что это и зачем

Правительство Китая запустило ”тихий” эксперимент, предоставив жителям страны доступ к запрещенным в стране сервисам вроде YouTube и Instagram. Судя по всему, местные власти решили открыть гражданам более широкие возможности всемирной сети с сохранением контроля за трафиком. Об этом сообщает Phys.org.

Браузер Tuber, запущенный связанной с китайскими властями компанией 360 Security Technology Inc., появился без крупных анонсов в конце сентября и впервые за много лет предложил способ просмотра давно запрещенных в стране веб-сайтов: от Facebook до Google и New York Times. Правда, в отфильтрованном виде. Пользователи обрадовались новой возможности напрямую просматривать заблокированный контент в мобильном браузере без использования нелегальных VPN.

Браузер, который продается в магазинах приложений, принадлежащих, в частности, Huawei, предполагает, что Пекин тестирует способы, которые позволят 904 миллионам пользователей попасть на некогда запрещенные ресурсы. При этом в Tuber имелись признаки государственной цензуры, а на прошедших выходных браузер отозвали из публичного доступа без объяснения причин в субботу. Тем не менее это самый значительный эксперимент Пекина с расширением свободы интернета.

Государственные приложения предлагают компромисс — контролируемую среду. Власти получают доступ к информации об активности пользователя, а местные и зарубежные корпорации — его финансовые данные и возможность использовать важные программные инструменты из-за границы.

Это можно назвать ”цензурой 2.0”. Китай становится все более уверенным в поддержке населения после успешного подавления вспышки COVID-19. Кроме того, в стране появилась необходимость в повышении качества научных и технологических исследований. Возможно, поэтому в партии одобрили идею более широкого доступа к Интернету по крайней мере для некоторых граждан.

Всего Tuber успели скачать 5 млн раз. Удаление браузера пока никто не прокомментировал. Несмотря на возможность смотреть видео на YouTube, часть контента внутри сервиса все равно остается недоступной для пользователя. Например, на китайской версии хостинга почти нет роликов о председателе КНР Си Цзиньпине. Кроме того, регистрация в Tuber требовала указывать номер телефона и предоставить доступ к информации о контактах пользователя.