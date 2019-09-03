Касается каждого: химики научились выращивать зубную эмаль прямо на зубе

Зубная эмаль — самый твердый материал в человеческом теле. Однако он, как известно, легко повреждается кислотой, что приводит к обнажению дентина и, в конечном итоге, ведет к разрушению зуба. Этот процесс, который можно было бы предотвратить при наличии технологии восстановления эмали, отвечает за более чем 2,4 миллиарда случаев заболевания кариесом, зарегистрированных в мире.

Сегодня существует множество методов укрепления и защиты эмали — как уже применяющихся на практике, так и тех, что пока только разрабатываются. Однако пока ни один из них не позволял сохранять ее природную структуру, которая отличается значительной сложностью: тонкие столбики кристаллов гидроксиапатита располагаются на поверхности зуба пучками, что придает эмали под микроскопом вид, напоминающий рыбью чешую.

В новой статье ученые описывают метод, который позволил не просто укрепить поверхность зуба, а вырастить новую эмаль на старой, причем полностью сохранив ее структуру. Для этого ученые использовали спиртовой раствор довольно простого вещества (триэтилацетата), которое выступило в роли переносчика основного строительного материала для кристаллов эмали — аморфного фосфата кальция. Именно включение в процесс вещества-переносчика и стало главным нововведением.