Какие 5 тем наиболее популярны в клиентской веб-поддержке автодилера?

”Для владельцев автомобилей беседа в реальном времени на веб-странице удобна и быстра, и многие предпочитают именно этот канал связи звонку, написанию электронного письма или же посещению представительства”, — рассказывает руководитель клиентской поддержки Amserv Оксана Остапив, по словам которой в среднем беседа длится около 5 минут. ”Таким образом автовладелец не должен тратить время на поиск информации на странице, но может задать свой вопрос в свободной форме и получить ответ на него в считанные минуты”.

Больше всего вопросов через веб-поддержку приходит по понедельникам и, как правило, сразу с утра, во время обеда или же непосредственно в конце рабочего дня. Вопросы по этим пяти темам, по словам Оксаны Остапив, задают чаще всего.

1. Где я мог бы найти необходимую запчасть?

Ответ на вопрос по запчастям зависит о того, насколько хорошо автовладелец знает свой автомобиль. ”Если спрашивающий знает точно ту деталь, которая ему необходима, то мы можем сразу же предоставить заказ в наш соответствующий отдел и сразу же в беседе в реальном времени дать ответ”, — описывает Остапив плюсы веб-поддержки.

2. Когда я могу привезти машину в ремонт?

Довольно много вопросов в веб-поддержке задают в ситуации, когда у автомобиля выявляется какая-то неисправность и его необходимо направить в ремонт. ”Во время беседы в реальном времени мы можем выяснить точно проблему и забронировать время”, — рассказывает Остапив. То же самое действует и в отношении обслуживания, о чем также часто спрашивают.