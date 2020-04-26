Как соблюдать кибербезопасность дома — 5 рекомендаций

Руководитель подразделения сетей и сетевой безопасности Luminor Андрей Митт сказал, что дома люди чувствуют себя в безопасности и нередко забывают об элементарной кибергигиене. „В конторе мы обычно защищены лучше, чем дома, где такой сетевой безопасности нет. Поэтому на удалённой работе из дома люди должны быть особенно осторожны”, — сказал Митт.

”Перед началом удалённой работы обязательно ознакомьтесь с правилами компании и различными процедурами. Необходимо удостовериться, что Вы знаете, как использовать оборудование, предоставленное для работы, и что с ним можно сделать, а что нельзя, и где можно получить помощь в случае необходимости. Обязательно надо помнить, что работа и личные дела должны быть отделены друг от друга”, — добавил руководитель подразделения сетей и сетевой безопасности Luminor.

По словам Митта, в настоящее время широко используются разные платформы для собраний, но при обмене ссылками доступа к собранию следует соблюдать осторожность. ”Особенно, если на собрании присутствуют десятки людей. В ходе передачи ссылок, доступ к ним могут получить люди, которые не должны участвовать в собрании, а если речь идёт о конфиденциальной информации, ущерб может быть очень большим”, — пояснил Митт.

На домашних устройствах стоит проверить настройки безопасности, обновить программное обеспечение и прямо сейчас усилить пароли. ”Убедитесь, что семья не использует Ваше рабочее оборудование, и выключайте его, даже если Вы отходите всего на несколько минут. Кошка, пробежавшая по клавиатуре, может доставить немало хлопот”, — сказал Митт.

По словам Митта, параметры безопасности также должны быть проверены у детских умных игрушек и радионянь, многие из которых имеют доступ в интернет. ”Поговорите с детьми о кибербезопасности. Подчеркните, что в сети следует соблюдать осторожность, как и в реальной жизни. Необходимо использовать многоуровневую аутентификацию как для Вашей рабочей техники, так и для устройств, используемых детьми. Это помогает в тех случаях, когда кто-то получает доступ к Вашему паролю. Если есть такая возможность, обязательно используйте её”, — сказал Митт.