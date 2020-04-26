26.04.2020, 16:32

Как соблюдать кибербезопасность дома — 5 рекомендаций


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Kodukontor
KodukontorFoto: Argo Ingver

Перемены в организации жизни вызывают проблемы, связанные с кибербезопасностью, но если действовать с умом, то их можно избежать, утверждалось на проведённом в банке Luminor вебинаре по кибербезопасности.

Руководитель подразделения сетей и сетевой безопасности Luminor Андрей Митт сказал, что дома люди чувствуют себя в безопасности и нередко забывают об элементарной кибергигиене. „В конторе мы обычно защищены лучше, чем дома, где такой сетевой безопасности нет. Поэтому на удалённой работе из дома люди должны быть особенно осторожны”, — сказал Митт.

”Перед началом удалённой работы обязательно ознакомьтесь с правилами компании и различными процедурами. Необходимо удостовериться, что Вы знаете, как использовать оборудование, предоставленное для работы, и что с ним можно сделать, а что нельзя, и где можно получить помощь в случае необходимости. Обязательно надо помнить, что работа и личные дела должны быть отделены друг от друга”, — добавил руководитель подразделения сетей и сетевой безопасности Luminor.

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По словам Митта, в настоящее время широко используются разные платформы для собраний, но при обмене ссылками доступа к собранию следует соблюдать осторожность. ”Особенно, если на собрании присутствуют десятки людей. В ходе передачи ссылок, доступ к ним могут получить люди, которые не должны участвовать в собрании, а если речь идёт о конфиденциальной информации, ущерб может быть очень большим”, — пояснил Митт.

На домашних устройствах стоит проверить настройки безопасности, обновить программное обеспечение и прямо сейчас усилить пароли. ”Убедитесь, что семья не использует Ваше рабочее оборудование, и выключайте его, даже если Вы отходите всего на несколько минут. Кошка, пробежавшая по клавиатуре, может доставить немало хлопот”, — сказал Митт.

По словам Митта, параметры безопасности также должны быть проверены у детских умных игрушек и радионянь, многие из которых имеют доступ в интернет. ”Поговорите с детьми о кибербезопасности. Подчеркните, что в сети следует соблюдать осторожность, как и в реальной жизни. Необходимо использовать многоуровневую аутентификацию как для Вашей рабочей техники, так и для устройств, используемых детьми. Это помогает в тех случаях, когда кто-то получает доступ к Вашему паролю. Если есть такая возможность, обязательно используйте её”, — сказал Митт.

По словам Митта, чрезвычайное положение, безусловно, создало новые проблемы в области кибербезопасности. Например, в марте от имени Департамента здоровья были распространены мошеннические письма, содержащие ссылку на вредоносную программу. Кроме того, по всему миру растёт количество мошеннических SMS-сообщений, имитирующих как правительственные, так и банковские сообщения. ”Если Вы получили письмо с неизвестного адреса, не спешите его открывать. Подумайте, ждали ли Вы этого письма и знаете ли Вы отправителя”, — сказал Митт, добавив, что даже если письмо пришло от знакомого человека, но содержание кажется подозрительным, то стоит уточнить у него по телефону, отправлял ли он Вам такое письмо.

Если у Вас при удалённой работе из дома возникла ИТ-проблема, Вам обязательно следует обратиться к службе ИТ-поддержки компании, поскольку многие проблемы можно решить с помощью удалённого управления. Если Вы, как частное лицо, стали жертвой киберпреступников, то при возникновении финансового ущерба, обязательно обратитесь в полицию. В других случаях круглосуточную помощь можно получить, связавшись с группой CERT-EE, которая занимается мониторингом, обнаружением, и разбором киберинцидентов в компьютерных сетях Эстонии.

Рекомендации по поддержанию компьютерной гигиены:

  • Используйте для каждого веб-сайта и приложения разные пароли, менеджер паролей и многоуровневую аутентификацию.
  • Выполняйте регулярные обновления для всех устройств и программного обеспечения. Не загружайте приложения из неизвестных источников.
  • Не используйте неизвестные интернет-сети. Убедитесь, что Ваше беспроводное подключение к интернету достаточно безопасно.
  • Будьте осторожны, когда делитесь информацией в социальных сетях. Обязательно ознакомьтесь с настройками конфиденциальности.
  • Если электронное письмо приходит с неизвестного адреса или кажется подозрительным, проверьте источник и позвоните потенциальному отправителю.
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