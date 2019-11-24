Как достать из старых смартфонов ценные редкоземельные металлы

В современных мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках, телевизорах находится множество ценных материалов. И когда устройство ломается, эти сокровища чаще всего остаются там, где они есть — лежат забытые в ящике или гниют на свалке.

Британский поставщик услуг Electrical Waste Recycle Group занимается тем, что извлекает как можно больше ценного из старой электроники. Компания собирает ее у дилеров, на мусороперерабатывающих предприятиях или у фирм, которые закупили новые продукты и хотят утилизировать старые устройства.

Современная бытовая электроника — продукт одноразовый



На перерабатывающее предприятие, расположенное на бывшей текстильной фабрике в городе Хаддерсфилд, что на севере Англии, прибывают грузовики, загруженные старой электроникой. Затем она сортируется: огромные гудящие машины выдирают провода из изоляционных оболочек и размалывают металлы. Такие материалы, как медь, измельчают в порошок и перепродают. Медный порошок, к примеру, активно используется в микроэлектронике, нанотехнологиях, приборостроении.

Одни рабочие сортируют батареи и отделяют их от оставшихся отходов, чтобы не было короткого замыкания, и они не загорелись. Другие разбирают старые телевизоры. Представитель компании Джейн Ричардсон говорит, что каждый работник ежедневно разбирает около 80 телевизоров.