Известный эстонский ютубер: людям стоит критически анализировать публикации создателей контента

В эпоху интернета и смарт-устройств многие подписаны на тех или иных создателей контента и с нетерпением ждут их экспертных советов в отношении различных товаров и услуг. Известный ютубер и трендсеттер Виктория Виллиг рассказала в рамках программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung, что хотя многие инфлюэнсеры кажутся в интернете практически друзьями, чьим советам можно безоговорочно доверять, стоит все же думать и самостоятельно.

”Люди могли бы критически оценивать рекламируемые вещи. Не так, что кто-то посоветовал и значит это непременно круто. Стоит понимать, что речь идет о карьере данного человека и что ему тоже нужны деньги. Как правило у создателей контента заключены договоры, и они могут говорить о конкретных вещах только в позитивном ключе”, — пояснила Виллиг.

”Если вы продолжительное время подписаны на какого-то автора, знаете его стиль, знаете, что он сотрудничает с кем-то редко и очень избирательно, то его публикациям, скорее, можно доверять. Но в любом случае обязательно нужно думать самому! Обращайте внимание на то, что подходит вам самим”, — посоветовала Виллиг.

По словам звезды новых медиа Виллиг, именно мелкие создатели контента часто принимают все предложения о сотрудничестве, чтобы заработать денег.

”В 80% случаев лично я рассказываю о вещах, которые сама использовала, о которых знаю и которые мне нравятся”, — добавила Виллиг.