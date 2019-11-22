22.11.2019, 10:10

Известный эстонский ютубер: людям стоит критически анализировать публикации создателей контента


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Известный эстонский ютубер: людям стоит критически анализировать публикации создателей контента
Pressifoto

В видео-лекции школы будущего Samsung известный ютубер и трендсеттер Виктория Виллиг рассказала школьникам, что люди должны научиться лучше анализировать содержание публикуемой в интернете рекламы и критически относиться к рекламным публикациям инфлюэнсеров – ведь не все то золото, что блестит.

В эпоху интернета и смарт-устройств многие подписаны на тех или иных создателей контента и с нетерпением ждут их экспертных советов в отношении различных товаров и услуг. Известный ютубер и трендсеттер Виктория Виллиг рассказала в рамках программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung, что хотя многие инфлюэнсеры кажутся в интернете практически друзьями, чьим советам можно безоговорочно доверять, стоит все же думать и самостоятельно.

”Люди могли бы критически оценивать рекламируемые вещи. Не так, что кто-то посоветовал и значит это непременно круто. Стоит понимать, что речь идет о карьере данного человека и что ему тоже нужны деньги. Как правило у создателей контента заключены договоры, и они могут говорить о конкретных вещах только в позитивном ключе”, — пояснила Виллиг.

”Если вы продолжительное время подписаны на какого-то автора, знаете его стиль, знаете, что он сотрудничает с кем-то редко и очень избирательно, то его публикациям, скорее, можно доверять. Но в любом случае обязательно нужно думать самому! Обращайте внимание на то, что подходит вам самим”, — посоветовала Виллиг.

По словам звезды новых медиа Виллиг, именно мелкие создатели контента часто принимают все предложения о сотрудничестве, чтобы заработать денег.

”В 80% случаев лично я рассказываю о вещах, которые сама использовала, о которых знаю и которые мне нравятся”, — добавила Виллиг.

Вместе с тем Виллиг сказала, что, по ее мнению, регулирования требует агрессивная речь в интернете, и хотя у интернет-троллей может сложиться впечатление, что онлайн они полностью анонимны, это не так. Поскольку кодекс поведения в интернете необходимо усвоить еще в детстве, Виллиг считает, что за его нарушения следует обязательно наказывать и несовершеннолетних.

”Агрессивная речь — это ненормально, и с этим явлением нужно бороться. Я знаю, говорят, что в социальных сетях с этим следует просто смириться. Но ведь всему есть предел”, — сказала Виллиг.

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