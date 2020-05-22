Изобретение эстонского школьника помогает ликвидировать загрязнения окружающей среды

Когда настало время выбирать тему обязательной исследовательской работы в гимназии, то Хенри Пихельгас — ученик класса с языковым и реальным направлением Таллиннской Мустамяэской гимназии — уже знал, что исследование должно быть посвящено окружающей среде и, помимо педагогов своей школы, помощь нужно будет искать и в университете. ”Я посмотрел предложенный TalTech выбор тем и взгляд остановился на торфе. В сотрудничестве с доцентом Института геологии Таллиннского Технического Университета Малль Орру был составлен материал работы и заголовок — „Использование торфа для ликвидации загрязнений окружающей среды на водоемах””.

”Сегодня загрязнения стали большой проблемой и для их ликвидации с поверхности водоемов необходимо находить новые эффективные решения, в которых торф может выступать в качестве разных фильтров. Также торф на сегодня является мало используемым природным ресурсом и этим применением его значимость должно возрасти”, — находит сам автор исследовательской работы.

Работа шла на болоте и дома

Чтобы собрать загрязнение с помощью торфа, Хенри смоделировал специальные торфяные маты, которые после ликвидации загрязнения можно поднимать с воды. Но до этого было необходимо выяснить, с какими качествами торф лучше всего подходит для этого.

Для нахождения лучшего решения молодой человек проанализировал торф четырех разных болот. ”Мы использовали пробы торфа из болот Раэ, Нийби, Туй и Соонисте, чтобы сравнить их способность впитывать. Лучший результат дал верховой и сухой торф болота Раэ, чей процент поглощаемости воды оказался самым высоким”, — знакомит Хенри с результатами проб.

После этого стали изготавливаться торфяные маты. ”В этом на помощь мне пришел мой руководитель от гимназии — учитель Хели Строом, а также и члены семьи. Необходимо было найти покрывающий материал и в конце концов мы выбрали укрывной материал, используемый в земледелии, потому что он не впитывает воду. Мы экспериментировали с разными размерами и объемами. В итоге пришли к двум объемам — в один мешок мы клали 50 граммов торфа, а в другой — 25 граммов, потому что цель заключалась и в исследовании того, как толщина торфяного мата влияет на место загрязнения. Выяснилось, что одинаково хорошо справляются и тонкие, и толстые маты — тонкие просто впитывают быстрее”, — утверждает автор работы.