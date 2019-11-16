Исследование: в Эстонии кибербезопасность людей не интересует

”Само по себе позитивно, что 79% респондентов заявили, что они пытались следовать советам каких-то прочитанных материалов о кибербезопасности, а 8% сказали, что пытались следовать всем рекомендациям”, — сказал Аасма.

”Мы также изучили, что именно мешает людям следовать полученным советам, и выяснилось, что целых 37% не поняли, чем это им будет полезно, а 34% не поняли, что именно они должны предпринять. В качестве причины люди также указывали на нехватку времени и возможные расходы, — прокомментировал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti. — Это четко показывает, что мы должны уделять больше внимания информированию людей о том, почему кибербезопасность и кибергигиена так важны”.

”Тем более, что наша жизнь все больше и больше становится связана с цифровым миром. Еще недавно кибербезопасность была какой-то вторичной темой, и ей занимались только ИТ-специалисты — даже в Эстонии, где мы так тесно интегрированы с электронным миром. Больше всего необходимо повышать осведомленность среди людей старшего возраста, так как многие из них не особенно следят за новостями киберпространства. В этом смысле ситуация среди молодых людей лучше, поскольку они выросли со смартфонами и виртуальным общением. Но и среди молодежи в этой связи не все идеально. Поэтому этой осенью компания Samsung запустила, например, программу Цифрового IQ учащихся и сопутствующий конкурс Netiket. Выяснилось, что, хотя молодые люди обладают практическими навыками навигации в дигитальном мире, многие опасности киберпространства они даже не в состоянии представить”, — добавил Аасма.

В заказанном компаниями Samsung и CybExer, и проведенном фирмой Norstat исследовании участвовал 1021 человек из Эстонии в возрасте 18-64 лет. Исследование проводилось с 30.08 по 03.09.2019. 51% респондентов были мужчинами, 49% женщинами; 69% ответивших были по национальности эстонцами, 31% — другой национальности.