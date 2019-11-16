16.11.2019, 09:21

Исследование: в Эстонии кибербезопасность людей не интересует


EST
Исследование: в Эстонии кибербезопасность людей не интересует
Samsung Electronics Baltic SIA

Согласно результатам исследования, заказанного Samsung и занимающейся кибербезопасностью компанией CybExer, всего пятая часть жителей Эстонии читали или видели хотя бы одну статью о кибербезопасности, но даже ознакомившись с подобными материалами, они не следуют приведенным советам, потому что просто их не понимают.

”Мы изучали, насколько активно сами люди интересуются вопросами кибербезопасности и каковы препятствия в этой связи. Мы знали, что энтузиазм людей в отношении этой темы не слишком велик — и именно поэтому было важно охватить целевую аудиторию информацией и предложить решения, уже встроенные производителями в устройства — но мы не думали, что интерес людей к данной теме окажется настолько прохладным”, — прокомментировал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Он добавил, что именно это — одна из причин, почему компания Samsung постоянно улучшает возможности безопасности своих устройств, для использования которых пользователю не требуется прилагать дополнительных усилий. Примерами тут могут служить безопасная папка Knox или то, что сканер отпечатка пальца в последней модели телефона Note10 был перенесен под экран.

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Согласно проведенному исследовательской фирмой Norstat опросу, 42% жителей Эстонии сообщили, что когда-то искали информацию о кибербезопасности, но только 20% сказали, что за последние шесть месяцев видели соответствующую статью, смотрели видеоролик или слушали радиопередачу. 51% заявили, что никогда не сталкивались с темами кибербезопасности, а остальные не смогли вспомнить, что сталкивались с ними за последние шесть месяцев.

”Само по себе позитивно, что 79% респондентов заявили, что они пытались следовать советам каких-то прочитанных материалов о кибербезопасности, а 8% сказали, что пытались следовать всем рекомендациям”, — сказал Аасма.

”Мы также изучили, что именно мешает людям следовать полученным советам, и выяснилось, что целых 37% не поняли, чем это им будет полезно, а 34% не поняли, что именно они должны предпринять. В качестве причины люди также указывали на нехватку времени и возможные расходы, — прокомментировал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti. — Это четко показывает, что мы должны уделять больше внимания информированию людей о том, почему кибербезопасность и кибергигиена так важны”.

”Тем более, что наша жизнь все больше и больше становится связана с цифровым миром. Еще недавно кибербезопасность была какой-то вторичной темой, и ей занимались только ИТ-специалисты — даже в Эстонии, где мы так тесно интегрированы с электронным миром. Больше всего необходимо повышать осведомленность среди людей старшего возраста, так как многие из них не особенно следят за новостями киберпространства. В этом смысле ситуация среди молодых людей лучше, поскольку они выросли со смартфонами и виртуальным общением. Но и среди молодежи в этой связи не все идеально. Поэтому этой осенью компания Samsung запустила, например, программу Цифрового IQ учащихся и сопутствующий конкурс Netiket. Выяснилось, что, хотя молодые люди обладают практическими навыками навигации в дигитальном мире, многие опасности киберпространства они даже не в состоянии представить”, — добавил Аасма.

В заказанном компаниями Samsung и CybExer, и проведенном фирмой Norstat исследовании участвовал 1021 человек из Эстонии в возрасте 18-64 лет. Исследование проводилось с 30.08 по 03.09.2019. 51% респондентов были мужчинами, 49% женщинами; 69% ответивших были по национальности эстонцами, 31% — другой национальности.

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