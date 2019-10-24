Исследование: три четверти молодых людей принимают в социальных сетях приглашения о дружбе от незнакомцев. Чем это грозит?

Положительным моментом является то, что 93% молодых людей утверждают, что используют блокировку на своих мобильных телефонах, а 62% также пользуются антивирусами — не только на компьютерах, но и на смартфонах. 90% респондентов считают, что их пароли соответствуют требованиям в отношении надежности, то есть они достаточно длинные и содержат разные знаки и символы.

Опрос был проведен среди молодых людей в рамках программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung, цель которой — посредством онлайн-лекций и встреч-обсуждений учит школьников вести себя в дигитальном мире. Поскольку в отношении дигитального общения до сих пор не разработан этикет корректного поведения, одним из элементов программы является задуманный для учеников 9-12 классов конкурс сетевого этикета Netiket, в рамках которого молодых людей приглашают самостоятельно создать этикет поведения в Интернете.

С условиями и правилами конкурса Netiket можно ознакомиться на сайте программы Цифрового IQ учащихся www.digitaalneiq.ee. Здесь также можно ознакомиться с видеобеседами о кибербуллинге, неподобающем контенте, кибергигиене, а также особенностях общения в Интернете и зависимости от такого общения. Видеобеседы с экспертами проводят патроны конкурса Netiket Кристель Ааслайд, Виктория Виллиг, Мария Раннавяли и Сидни Томсон. Прием конкурсных работ открыт с 1 октября по 10 декабря.

Комментарий эксперта:

Руководитель сферы безопасности Telia Eesti Айгар Кяйс рассказал, что в социальных сетях принятие приглашений о дружбе от незнакомцев может быть опасно как для самого пользователя, так и для его круга друзей. Опасность заключается в том, что после принятия запроса о дружбе от незнакомца спустя некоторое время может последовать очень тщательно спланированный разговор, который в худшем случае может обойтись человеку очень дорого.

”Как правило, за приглашениями о дружбе от неизвестных людей стоит желание распространять вредоносные программы или спам. Поначалу все может казаться вполне обыденным, но спустя некоторое время мошенники могут изменить свои имена, картинки в профиле и на обложке, и начать рассылать вам и вашим друзьям приглашения принять участие в розыгрышах или ссылки на посторонние сайты”, — описал Кяйс.

Во многих случаях, например, пользователи Facebook настраивают свои профили таким образом, что их личные данные могут видеть только друзья. В такой ситуации принимать предложения о дружбе от незнакомцев рискованно хотя бы с точки зрения раскрытия своих личных данных. Например, предназначенные только для друзей телефонный номер и адрес электронной почты могут попасть в руки мошенников. ”Если такое случается, как правило, в итоге пользователь получает очень точно нацеленное фишинговое письмо или содержащую вирус ссылку”, — добавил Кяйс.

По его словам, мошенники не только распространяют вредоносные программы и спам, но также пытаются завлечь пользователей на различные платные сайты и предлагают инвестиционные возможности.

Важно осознавать необходимость быть в социальных сетях столь же избирательным в отношении новых друзей, как и в реальной жизни. Получив запрос на добавление в друзья, вы должны определить, кто именно этот человек, и действительно ли он является вашим другом. ”Вы должны быть осторожны и когда у незнакомца, который отправляет вам запрос, есть с вами общие друзья. Это может указывать на то, что кто-то из вашего списка друзей уже попал в ловушку опытного мошенника”, — добавил эксперт по кибербезопасности.

Если кто-то из таких незнакомцев уже находится среди ваших друзей, вы должны немедленно удалить его из списка друзей, чтобы предотвратить заражение вирусами и утечку данных. Если вы обнаруживаете ”друга”, который выдает себя за кого-то другого, совершает какие-то манипуляции или демонстрирует злонамеренность, вы должны уведомить администраторов платформы о подозрительной учетной записи.