Исследование: смотрите, кто считается лучшим в обновлениях для смартфонов Android

Наиболее активно обновлением программного обеспечения и систем безопасности занимается производитель смартфонов и кнопочных телефонов Nokia компания HMD. Собранные исследовательской фирмой Counterpoint данные показывают, что смартфоны Nokia получают последнюю версию Android в среднем на пару месяцев раньше конкурентов, и они являются одним из четырех производителей, которые каждый месяц отправляют на телефоны обновления по безопасности. Другие три производителя — это Lenovo, Huawei и Xiaomi.

Преимущество HMD особенно заметно для телефонов в ценовой категории до 400 евро, в случае более дорогих телефонов, ситуация между производителями выравнивается, хотя Huawei и Xiaomi ведут себя несколько активнее. Конечно, графики не отражают того факта, что последние телефоны Huawei больше не используют операционную систему Android из-за санкций со стороны США.