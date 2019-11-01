01.11.2019, 07:40

Исследование: смотрите, кто считается лучшим в обновлениях для смартфонов Android


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Nokia esimesed Androidiga telefonid X, X Plus, XL
фото иллюстративноеFoto: Hans Lõugas

Международная исследовательская фирма Counterpoint Research провела в этом году исследование систем безопасности смартфонов, использующих операционную систему Android. В ходе исследования выяснилось, что в области обновлений программного обеспечения и систем безопасности можно выделить четыре производителя — HMD (телефоны Nokia), Lenovo, Huawei и Xiaomi.

Наиболее активно обновлением программного обеспечения и систем безопасности занимается производитель смартфонов и кнопочных телефонов Nokia компания HMD. Собранные исследовательской фирмой Counterpoint данные показывают, что смартфоны Nokia получают последнюю версию Android в среднем на пару месяцев раньше конкурентов, и они являются одним из четырех производителей, которые каждый месяц отправляют на телефоны обновления по безопасности. Другие три производителя — это Lenovo, Huawei и Xiaomi.

Преимущество HMD особенно заметно для телефонов в ценовой категории до 400 евро, в случае более дорогих телефонов, ситуация между производителями выравнивается, хотя Huawei и Xiaomi ведут себя несколько активнее. Конечно, графики не отражают того факта, что последние телефоны Huawei больше не используют операционную систему Android из-за санкций со стороны США.

Для точности нужно указать, что в исследовании Counterpoint нет телефонов Google и OnePlus, которых в продаже значительно меньше, чем у конкурентов. Но все же известно, что топовые телефоны Google получают обновления первыми, и OnePlus обновляет телефоны одним из первых.

Все модели своих телефонов активнее всего обновляет прежде всего производитель телефонов Nokia компания HMD (96% телефонов постоянно получают обновления), за ней следуют компании Samsung (89%) и Xiaomi (84%).

Обновления программного обеспечения и систем безопасности имеют для смартфонов важное значение. Обновления программного обеспечения делают использование телефона более удобным, улучшая, например, работу камеры и аккумулятора. Обновления систем безопасности помогают защищать телефон от хакеров и вирусов, что, учитывая рост киберпреступности, становится все более актуальным.

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