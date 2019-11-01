Исследование: смотрите, кто считается лучшим в обновлениях для смартфонов Android
Международная исследовательская фирма Counterpoint Research провела в этом году исследование систем безопасности смартфонов, использующих операционную систему Android. В ходе исследования выяснилось, что в области обновлений программного обеспечения и систем безопасности можно выделить четыре производителя — HMD (телефоны Nokia), Lenovo, Huawei и Xiaomi.
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