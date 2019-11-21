Исследование: переход на электронные сигареты улучшает состояние сердечно-сосудистой системы курильщиков

Опыты представляли собой наблюдение за дилатацией, то есть расширением, кровеносных сосудов. Чем жестче кровеносные сосуды, тем меньше они расширяются под действием кровотока, тем хуже состояние человека с точки зрения кардиоваскулярного здоровья. Показатели расширения кровеносных сосудов считаются одними из основных показателей, по которым можно прогнозировать заболевания сердца.

Если сосуды не курящего и в принципе здорового человека, согласно опытам, расширяются на 7,7 процента, то кровеносные сосуды курильщиков жестче, и расширяются лишь на 5,5 процента. Однако показатели курильщиков, в течение месяца пользовавшихся электронными сигаретами, существенно улучшились и в среднем составили 6,7 процента.

”Электронные сигареты не безопасны на 100% и ими не должны пользоваться те, кто не курит, а также молодежь, но теперь у нас есть явственные доказательства того, что электронные сигареты менее опасны, чем обычные”, — сказал член исследовательской команды, профессор Джейкоб Джордж. По словам профессора Британского центра исследований табачных изделий и алкоголя Джона Бриттона, проведенное исследование выявило очевидные доказательства того, что при переходе от курения на использование электронных сигарет улучшается здоровье сердечно-сосудистой системы человека и снижаются риски для здоровья, связанные с курением.

Потенциальная опасность электронных сигарет для здоровья вызвала серьезный резонанс в СМИ после того, как один подросток в Великобритании попал в больницу из-за иммунной реакции на жидкость для электронных сигарет, после чего его легкое было заменено искусственным.

Объединенное Королевство по-прежнему официально поддерживает отказ от курения с помощью электронных сигарет и тот факт, что электронные сигареты на 95% менее вредные, чем обычное курение. Если курильщикам рекомендуется переходить на электронные сигареты, то тем, кто не курит, пользоваться ими нельзя.

По данным организации British Heart Foundation, ежедневно 50 человек умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, вызванных курением.