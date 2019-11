Исследование: переход на электронные сигареты улучшает состояние сердечно-сосудистой системы курильщиков

Foto: Priit Simson

Издание BBC сделало краткой обзор исследования Journal of the American College of Cardiology о последствиях перехода с обычных сигарет на электронные. RusDelfi публикует этот обзор на русском языке и напоминает, что ко всем исследованиям и выводам на тему курения нужно относиться критически.