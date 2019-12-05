Instagram начал спрашивать возраст у новых пользователей. До 13 лет вход воспрещен!
Instagram начал запрашивать дату рождения при регистрации новых пользователей. Как пишет Meduza, об этом сообщила пресс-служба соцсети.
Instagram начал запрашивать дату рождения при регистрации новых пользователей. Как пишет Meduza, об этом сообщила пресс-служба соцсети.
Информация о дате рождения ”поможет предотвратить регистрацию в инстаграме маленьких детей и обеспечить безопасность молодежи”, говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно правилам Instagram, в большинстве стран аккаунты в соцсети могут создавать только люди, достигшие 13 лет. Модераторы инстаграма имеют права удалять аккаунты, принадлежащие детям младше этого возраста.
Американский закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA) запрещает онлайн-сервисам собирать персональные данные детей до 13 лет без согласия их родителей.
Регистрацию пользователей до 13 лет запрещают многие крупные соцсети, в том числе Facebook, Twitter, Snapchat и TikTok. Большинство из них запрашивают у новых пользователей данные об их возрасте.
Instagram подвергался критике из-за отсутствия вопроса о дате рождения при регистрации.
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