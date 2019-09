Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX Маск рассказал, что корабль поднимется практически на 20 километров, проведет в космосе месяц или два, после чего вернется на Землю.

Зрителям представили Starship. Длина корабля — 50 метров, сухая масса (без учета топлива и грузов) — около 120 тонн.

Маск пояснил, что посадка Starship представляет собой контролируемое падение, после чего корабль переворачивается соплами к земле для посадки.

Starship serves as a large, long-duration spacecraft capable of carrying passengers or cargo to Earth orbit, planetary destinations, and between destinations on Earth pic.twitter.com/NoNoOjBW50