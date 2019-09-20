Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

Во время презентации генеральный директор Huawei Consumer Group Ричард Ю заявил, что смартфон стал ”технологическим прорывом с непревзойденной новой системой камер”.

Отвечая на вопрос касательно сервисов Google, Ю рассказал, что, несмотря на запрет для американского IT-гиганта со стороны властей США сотрудничать с Huawei, покупатели могут самостоятельно загружать некоторые приложения Google или пользоваться доступными веб-версиями приложений. ”Мы пытаемся сделать все для потребителей, но нам нужно время, чтобы решить эту проблему, — сказал он. — Потребитель может пойти на компромисс. Это баланс”.

Mate 30 и Mate 30 Pro работают на процессоре Kirin 990 с поддержкой сетей 5G. На обоих смартфонах установлены камеры Leica: у Mate 30 три камеры, у Mate 30 Pro четыре — дополнительно установлен объектив с сенсором глубины резкости для добавления размытия фона.

В Европе стоимость Mate 30 будет начинаться с 799 евро, Mate 30 Pro без поддержки 5G — с 1099 евро, а с поддержкой — с 1199 евро.