Хакеры взломали Twitter-аккаунт гендиректора Twitter

Хакеры взломали аккаунт одного из основателей и генерального директора соцсети Twitter Джека Дорси. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

”Нам известно, что аккаунт Джека был взломан. Ведется расследование произошедшего”, — говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, страница Дорси была взломана в пятницу днем около 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск).

Агентство отмечает, что в аккаунте Дорси от лица неизвестных было опубликовано более 15 твитов, в которых содержалась нецензурная лексика, а также расистские оскорбления.

Сотрудники Twitter отреагировали на эту ситуацию спустя 20 минут. Сейчас все оскорбительные твиты в аккаунте гендиректора компании удалены.

The Verge пишет, что, вероятнее всего, страничку Дорси могла взломать хакерская группа Chuckle Squad. Издание отмечает, что она также могла быть причастна к взломам нескольких Twitter-аккаунтов известных YouTube-блогеров, совершенным на прошлой неделе.