Хакеры взломали Twitter-аккаунт гендиректора Twitter

В аккаунте сооснователя Twitter в течение 20 минут публиковались оскорбительные сообщения. Это не первый случай взлома странички Дорси.
Хакеры взломали аккаунт одного из основателей и генерального директора соцсети Twitter Джека Дорси. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
”Нам известно, что аккаунт Джека был взломан. Ведется расследование произошедшего”, — говорится в сообщении.
Как сообщает Bloomberg, страница Дорси была взломана в пятницу днем около 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск).
Агентство отмечает, что в аккаунте Дорси от лица неизвестных было опубликовано более 15 твитов, в которых содержалась нецензурная лексика, а также расистские оскорбления.
Сотрудники Twitter отреагировали на эту ситуацию спустя 20 минут. Сейчас все оскорбительные твиты в аккаунте гендиректора компании удалены.
The Verge пишет, что, вероятнее всего, страничку Дорси могла взломать хакерская группа Chuckle Squad. Издание отмечает, что она также могла быть причастна к взломам нескольких Twitter-аккаунтов известных YouTube-блогеров, совершенным на прошлой неделе.
Все эти неавторизованные твиты отображаются как отправленные через Cloudhopper, сообщает The Verge. Этот сервис, который Twitter купил в 2010 году, дает возможность пользователям легко подключаться к SMS-операторам по всему миру.
Как отмечает издание, это не первый случай взлома странички Дорси в Twitter. Так, в 2016 году хакерская группа OurMine взломала его аккаунт и опубликовала сообщение, в котором оставила ссылку на свой сайт и надпись ”проверка вашей безопасности”.
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