Хакеры взломали Instagram популярного эстонского ютубера и требовали выкуп. Как распознать фишинговые схемы?

Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма пояснил, что в данном случае, очевидно, речь идет о профессиональных преступниках — они основательно подготовились и у них был продуман план действий. ”Это классическая фишинговая схема. Такое мошенничество имеет несколько видов, но цель одна — получить доступ к личным данным пользователя, и потом потребовать за их возврат деньги”, — сказал Аасма.

Чаще всего данные и пытаются заполучить посредством не вызывающего подозрений электронного письма, где просят что-то подтвердить или каким-то иным образом указать свои данные. На самом же деле, такие данные отправляются прямиком в руки злоумышленников.

По словам Аасма, от подобных ситуаций защищает простая, но совершенно необходимая двухступенчатая аутентификация, т.е. для входа в учетную запись пользователя требуется два подтверждения. В большинстве случаев одним из них является пароль, а вторым — приходящее на мобильный телефон сообщение с кодом, который требуется ввести для входа в аккаунт. Некоторые социальные сети сегодня сделали особенно удобные решения: на экране телефона пользователя появляется вопрос, действительно ли он сейчас хочет войти в свой аккаунт.

”Именно такое решение оставило бы в данной ситуации с носом обидчиков Виктории. После ввода пароля хакеров ожидала бы вторая ступень аутентификации — и проблемы бы не возникло. К сожалению, такая аутентификации у Виктории настроена не была”, — добавил Аасма.

Виллиг сказала, что выучила урок, и теперь двухступенчатая аутентификация у нее включена для всех аккаунтов. Кроме того, она сменила все пароли. Виллиг добавила, что она еще в тот день заметила некоторые необычные вещи на странице, которая требовала авторизации, но в спешке не обратила на них достаточного внимания.

”Например, странным показалось, что, когда я вводила пароль, его было видно — он не становился точками или звездочками, как обычно. Также изменилась отображаемая в браузере ссылка URL”, — отметила Виллиг.

Неприятная ситуация все же закончилась для Виллиг хорошо. С помощью знакомых и интенсивной работы она смогла пообщаться с занимающимися безопасностью командами Facebook и Instagram, с помощью которых в течение суток получила свой аккаунт назад. Теперь Виллиг основательно ознакомилась с разными аспектами кибербезопасности и помогает рассказывать о кибергигиене молодежи в рамках программы Цифрового IQ учащихся.