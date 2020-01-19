ГРАФИК | Эстонские пользователи мобильного интернета в разы активнее жителей ведущих европейских стран

В минувшем году объем потребленных эстоноземельцами данных за рубежом увеличился примерно на 100 процентов

С момента вступления в силу в 2017 году регламента Европейского Союза о роуминге клиенты мобильной связи все больше потребляют данные за рубежом. Объемы потребления мобильного интернета в роуминге резко возрастают с каждым годом, и нет признаков замедления этого процесса.

В 2019 году клиенты компании потребили за рубежом на 96% больше данных по сравнению с предыдущим годом. По сравнению же с первым годом действия вышеназванного регламента прирост потребления мобильного интернета в роуминге составил около 772%.

”Клиенты высоко ценят возможность пользоваться своим номером мобильного телефона и привычным пакетом услуг за рубежом. Для Elisa тоже крайне важно обеспечить пересекающему государственную границу клиенту бесперебойный доступ к интернету”, - отмечает руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу.

Данные указывают на то, что среднестатистический клиент Elisa пользуется мобильным интернетом во многих государствах больше, чем приезжающие в Эстонию туристы из этих государств. Например, типичный эстоноземелец потребляет в Испании и Италии в два раза, в Германии в три раза и в Великобритании в четыре раза больше данных, чем жители этих стран при посещении Эстонии.

Преобладающая часть клиентов Elisa выезжает за границу пару раз в год. Чаще всего посещают соседние страны, например Финляндию, Швецию, Латвию, но популярны также Россия, Польша и Германия. Статистика Elisa свидетельствует о том, что услуги в роуминге больше всего востребованы летом, в сезон отпускных путешествий.