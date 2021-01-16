Государство утвердило пособия на второй этап программы проведения высокоскоростного интернета
Весной 2020 года Правительство ЭР выделило вспомогательный бюджет на развитие высокоскоростного интернет-соединения за городом в рамках мер поддержки Covid-19. В результате конкурса и раунда подачи заявок, организованного Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора, 10 компаний, которые успешно участвовали в этом конкурсе, установят новые высокоскоростные интернет-соединения на 7 337 адресов, на что будет потрачено 10,5 миллиона евро.
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