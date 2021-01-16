Государство утвердило пособия на второй этап программы проведения высокоскоростного интернета

Потребители также имели возможность подать заявку на поддержку в размере до 300 евро для подключения к высокоскоростному интернету. Через 13 компаний, участвующих в программе поддержки, а также из напрямую поступивших в департамент заявлений, было одобрено 4670 заявок на общую сумму 1,4 миллиона евро.

”Мы рады, что можем помочь установить более 12 000 новых высокоскоростных подключений к Интернету и улучшить условия жизни за пределами города”, — сказал Каур Каяк, генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. ”Для телекоммуникационных компаний установить соединения в этом году — большая проблема, и мы хотим поддержать их в этой работе. Высокоскоростное подключение к Интернету необходимо для повседневной учебы, работы и развлечений. Такая возможность должна быть одинаково доступной как в деревне, так и в городе”.

Подробнее о программе поддержки и устанавливаемых подключениях читайте здесь.